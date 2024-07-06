  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TÜİK açıkladı: İşçi ve bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 24,73!

Katil İsrail katliam yaptı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarımızda rekor seyahat

Türkiye, Afrika ülkelerini desteklemeye devam ediyor! Eğitilen subaylar göreve başladı

İHA’ların kontrolü daha güvenli hale gelecek: Türksat uydularıyla ile ilgili şaşırtan karar

Elektrikli araç şarj istasyonlarına zam geldi! İşte fiyatlar…

Kimse laf etmezken Yeni Akit yazarı gerçekleri haykırmıştı! Uluslararası spor düzeni bir mafya düzenidir ve korsandır

Yumaklı: Dünyada otorite olarak kabul edilen ve yardım alınan bir ülkeyiz diyerek tüm detayları paylaştı

Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine çağrı

Peugeot 5008 Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu
Gündem CHP'nin Suriye hamlesi boşa çıktı! Esad Özgür Özel'i madara etti
Gündem

CHP'nin Suriye hamlesi boşa çıktı! Esad Özgür Özel'i madara etti

Yeniakit Publisher
2024-07-06 08:48:00 -
CHP'nin Suriye hamlesi boşa çıktı! Esad Özgür Özel'i madara etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye yönetimi görüşme talebi Esad tarafından reddedildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 1-2 ay içinde Suriye yönetimi görüşme talebi kabul edilmedi. İstiklal Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü İlker Koç'un görüştüğü siyasi kaynaklar Esad yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği Suriye ile normalleşme mesajını görerek bir parti ile değil Ankara ile kurulacak üst düzey temasın daha doğru bir adım olacağını düşünerek CHP'ye kapıları kapadı.

İstiklal'in haberine göre geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Şam yönetimi ile arka kapı diplomasi ile görüşme yapmak istediklerini dile getirerek "Suriye ile sempatik kanaldan temas ediyoruz. Bu yaz içinde gidip Esad ile görüşmeyi düşünüyorum. Aslında Erdoğan da 'istihbaratçılarımız görüşüyor, bunu diplomatik temaslara çevirebiliriz' diyordu. Biz de burada kilitli kapıyı açabilir miyiz diye bir arka kapı diplomasisi üzerinden temas yürütüyoruz, olumlu da gidiyor. Önümüzdeki 1-1,5 ay içinde olabilirse Esad ile bir görüşme yapacağım." demişti.

 

CHP’NİN GÖRÜŞME TALEBİNE ESAD YÖNETİMİNDEN RED

CHP’nin Suriye ile temas kurma hamlesi başarısız oldu. İstiklal Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü İlker Koç’un edindiği bilgiye Şam yönetimi CHP’nin arka kapı görüşme talebini reddetti. CHP Görüşme telifini 24. Dönem Milletvekili ve eski Hatay’ın Samandağ İlçesi Belediye Başkanı Refik Eryılmaz aracılığa ile Beşar Esad yönetimine ulaştırdı. Ancak Esad yönetimi CHP’nin görüşme teklinini kabul etmedi. Bu karar Refik Eryılmaz tarafından CHP yönetimine iletildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NORMALLEŞME MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta İstanbul'da cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada Suriye ile normalleşme süreci ile ilgili olumlu mesajlar vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye halkı kardeşimiz. İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok. Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz asla olamaz" ifadelerini kullanarak Esad yönetimi ile görüşme için yeşil ışık yakmıştı.

Bari bugün yapma! Özgür Özel’den skandal Bozkurt işareti yorumu!
Bari bugün yapma! Özgür Özel’den skandal Bozkurt işareti yorumu!

Siyaset

Bari bugün yapma! Özgür Özel’den skandal Bozkurt işareti yorumu!

CHP'de şok eden gelişme! Özgür Özel'in tavır değişikliğinin sebebi meğer buymuş
CHP'de şok eden gelişme! Özgür Özel'in tavır değişikliğinin sebebi meğer buymuş

Medya

CHP'de şok eden gelişme! Özgür Özel'in tavır değişikliğinin sebebi meğer buymuş

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bu ne lan, nasıl bir yaklaşımdır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23