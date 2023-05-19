CHP'nin son çaresi kriz şantajı!

Millet İttifakı'nı destekleyen basın-yayın organları ve ABD-Avrupa destekli fondaş medya, 14 Mayıs'taki hezimetin ardından vatandaşları bu kez 'ekonomik kriz'le korkutmaya çalışıyor.

Hükümete yıllardır "Faizleri yükseltin" demekten başka bir çözüm yolu sunamayan muhalifler 14 Mayıs sonrası Merkez Bankası'nı, Türk Lirası üzerindeki dolar baskısını kontrol altında tutmaya çalışmakla suçluyor. Oysa dünyanın bütün ülkelerinde merkez bankalarının temel görevlerinden birinin ulusal para birimini korumak olduğu biliniyor.

Aynı kesimler çarşı-pazarda soğan fiyatlarının sert şekilde düşmesiyle dikkatlerini bu kez Merkez Bankası'nın nakit avans kararlarına yöneltti. Kredi kartı ve mevduat hesaplarından nakit avans çekimine sınırlama getirileceği iddiasıyla yine 'ekonomik kriz' argümanını seslendiren odaklar, Merkez Bankası'nın son yayınladığı açıklamayla hayal kırıklığına uğradı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartından nakit avans kullanımı ve kredili mevduat hesabı kredilerinde hiçbir sınırlama uygulanmayacağını bildirdi.

CHP kontrolündeki piyasa manipülatörleri, halkı korkutmak için özenle hazırlanmış metinleri kopyala-yapıştır usûlüyle yaymaya çalışıyor. Birbirinden tuhaf mesajlarda ticari kredilerin durdurulduğu, nakit avans çekimine son verildiği, konut kredisi alınamadığı, bankaların döviz ödemesi yapmakta sıkıntılar yaşadığı ve döviz olmamasına rağmen ithalatın da patladığı ileri sürülüyor.

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Şantaj cümlelerini yazanlar, metnin sonunda şunu söylemeyi de ihmal etmiyor: "Siyaset normalleşmeden ekonomi normalleşmez. Nasıl normalleşeceği de belli..."

Yani "Kılıçdaroğlu'na oy vermezsen ekonomik kriz sürer" mesajıyla şantaj yapıyorlar. Mevcut durum, 14 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarının yüksek çıktığını gören anket firmalarının bu sonuçları hasıraltı etmesine benziyor. 28 Mayıs'a giden yolda muhalefetin son çare olarak sarıldığı 'kriz şantajı' eşine az rastlanır bir manipülasyonla devam ediyor.

MALUM LOBİ BU RAKAMLARA NE DİYECEK?

Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nda, ticari kredi kullanımının malum çevrelerin iddialarının aksine, tarihin en büyük artışını gerçekleştirdiği net bir şekilde ortaya konuldu. 2021'de aylık ortalama 26.3 milyar lira olan aylık ortalama TL ticari kredi kullanımı, 2022'nin ilk yarısında 136.7 milyara, ikinci yarısında 150.9 milyara, 2023'te ise 203.6 milyar lira fırladı.

Yani aylık TL ticari kredi kullandırımı 2021'e göre 8 kata yakın arttı. Son 1 ayda ise 203 milyar TL ticari kredi kullandırıldı. Malum çevrelerin, "KOBİ'lere kredi muslukları tamamen kapatıldı" iftirası ise tam anlamıyla çöktü. 2021'de 10.6 milyar lira olan aylık ortalama TL KOBİ kredi kullanım miktarı, 2023 itibarıyla 130.3 milyara ulaştı. Başka bir ifadeyle KOBİ'lerin aylık kredi kullanımındaki artış 13 kata ulaştı.