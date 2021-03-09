CHP’nin siyasi şovu elinde patladı! Darp edilen kadın utancından yüzünü çevirdi

Samsun'un Canik ilçesinde eski eşi tarafından darp edilen, yüzünde ve kafasında ezikler oluşan kadın hastaneye kaldırıldı. Şüpheli İbrahim Z. ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği olay bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Hastanede tedavisi devam eden şiddet mağduru kadın, önceki gün CHP heyeti tarafından ziyaret edildi. Ancak bu ziyaret esnasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. CHP heyetinin olayı siyasi şova çevirdiği ve poz verme yarışına girdiği sırada şiddet mağduru kadının yüzünü gizlemeye çalıştığı görüldü.

Fotoğraf kareleri kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Böylesine trajik bir olayın siyasi şova çevirilmesini sert sözlerle eleştiren sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların kaldırılması çağrısında bulundu.