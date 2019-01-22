"CHP'nin Şişli adayı olacak" haberleriyle ilgili Meltem Cumbul'dan açıklama

İYİ Parti lideri Meral Akşener ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şişli adayının Meltem Cumbul olduğu iddiası dün başkent kulislerine yansımıştı. Odatv'ye konuşan Meltem Cumbul, Şişli adaylığıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

CHP-İYİ Parti görüşmeleri

CHP'nin haftasonu yapılacak kritik PM toplantısı sonrası, İYİ Parti ile yürütülen işbirliği görüşmelerinde son rötuşların yapılması için sürpriz bir zirve yapıldı.

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı'yı makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in misafiri oldu.

Şişli için Meltem Cumbul iddiası

Akşener'in evinde eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan iki lider, işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aradı. İşte tam da bu toplantı sonrası kulislere bomba bir haber düştü. İddiaya göre Meltem Cumbul Şişli Belediye Başkanlığı için aday gösterilen isim olacaktı.

Yalanladı

Ancak bu haberden saatler sonra Cumbul, Oda Tv'ye söz konusu iddiaların doğru olmadığı yönünde açıklama yaptı.