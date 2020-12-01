CHP'nin şirazesi kaydı! Bu açıklamalar şaka değil, gerçek

CHP’de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne denk gelen TBMM Grup Toplantısı’nda öğretmenleri hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir” sözleriyle tepki çekti. Tüm eğitim camiasını hedef alan bu sözlere tepki yağarken; CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da “Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” sözleriyle TSK’yı hedef aldı.

CHP'lilerden Katar yalanına büyük destek

“Devletin ordusu Katar’a satılmış” diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sözlerini inkar etti. Yükselen tepkiler üzerine CHP’li vekil “Tank-Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettiğim bölümden olamayacak bir anlam çıkartmak tamamen algı operasyonudur!” sözleriyle çark etmeye kalktı. Yeni Şafak'taki habere göre, Başarır’ın manevrasına CHP’liler de destek verdi. “TSK nın büyük ve önemli bir tesisi tank-palet fabrikasının Katar’a peşkeş çekilmesine itirazı şanlı ordumuza hakaret diye algılamak trol aklının ve organizasyonunun geldiği çaresizliğin son halidir” diyen Grup Başkanvekili Engin Altay, skandalı perdelemeyi amaçladı. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır’a başlatılan soruşturmayı kınıyorum” diyerek görevini yapan savcıları hedef aldı. Tepkileri “kuru gürültü” olarak niteleyen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Başarır’ın açıklamalarının cımbızlandığını iddia ederken, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise algı operasyonu yapıldığını savundu.

Ünal Çeviköz'ün rezillikleri de unutulmadı

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ünal Çeviköz de, iktidara gelirlerse ABD ile işbirliği için S-400'leri aktif hale getirmeyeceklerini söylemiş, yeni başkan Joe Biden'dan Türkiye'ye "demokrasi getirmesini" talep etmiş, Kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek AK Parti'ye, "Kıbrıs'ta yediğiniz haltlar..." sözleriyle saldırmış ve yine AK Partililere, "Parazit" diyerek aklınca hakaret etmişti.

Öğretmenlere bir hakaret daha

Tüm bunlar yetmezmiş gibi TV100’de yayınlanan “Gün Biterken” programına katılan CHP’li eski milletvekili Mustafa Kul, her biri öğretmen olan okul müdürlerine ağır ithamlarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun öğretmenlerle ilgili sözlerini savunan CHP’li Kul, “Okul müdürü yok, okul müdürü. Böyle çağdaş, demokrat, aydın, Cumhuriyet’ten yana, Atatürk’ten yana, çağdaşlıktan yana bir tane okul müdürü yok” sözleriyle yeni bir skandala imza attı. Ekim 1995-Mart 1996 arası SHP’den Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Kul’un sözleri büyük tepki çekti.

İsyan etti

Gazeteci-Yazar Dr. Taceddin Kutay’ın “Ya yeter. Sizin partinizde genetik yatkınlık mıdır nedir? Dün Kılıçdaroğlu, bugün siz. Bu öğretmenlik mesleği onurlu, şerefli bir meslektir. Bütün müdürler derseniz cinayet işlersiniz. Ne biçim konuşuyorsunuz? Bir öğretmene böyle bir şey diyemezsiniz. Kılıçdaroğlu’nun aştığı o ahlaki sınırı siz de aştınız” şeklindeki itirazı üzerine Kul, kendi ili Erzincan’ı kastettiğini söyledi. Ardından da “Kemal Kılıçdaroğlu’na söz söyleyemezsin. Senin haddini aşar. Sana mı kaldı Kılıçdaroğlu’na cevap vermek?” diye Kutay’a bağırdı.