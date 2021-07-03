CHP’nin semirttiği düzmece şirkete kilit

Zekeriya Say İstanbul

CHP’li belediyelerde yaşanan ve emsaline ender rastlanacak yandaş kayırmacılığı rezaletlerini deşifre eden haberlerimiz ses getirmeye devam ediyor. İsmi Beltaş ve Halk Marketlerdeki naylon fatura yolsuzluğu ile gündeme gelen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in köylüsü Ezgi Bolayır adına kurulan düzmece şirketin, haberimizin ardından apar topar kapatıldığı ortaya çıktı.

Akit yazdı şirket kapandı

Akit’in belgeli haberleri CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne çöreklenen yağma ekibini panikletti.

Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce 2020’de gerçekleştirilen iki adet kumanya alımı ihalesini adrese teslim şekilde alan Ezgi Bolayır Restoran ve Yiyecek Hizmetleri şirketi, 17 Haziran’da “100 liralık şirkete 5 milyonluk ihale” başlığıyla duyurduğumuz haberimizin ardından apar topar kapatıldı. Akit, Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in CHP Şişli Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde öğretmen olarak çalışan köylüsü Ezgi Bolayır’ın adına kurulan 100 TL sermayeli şirkete, Beşiktaş Belediyesi’nden toplamda 4 milyon 970 bin 496 TL’lik iki adet ihale paslandığını deşifre etmişti. 17 Mart 2020 ve 8 Mayıs 2020’de Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ihalelerde 21/B maddesi devreye sokularak göstermelik bir indirim uygulanmıştı.

“Şirket düzmece” itirafı

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nden 5 milyonluk kumanya alımı ihalesi paslanan düzmece şirketin sahibi Ezgi Bolayır, skandalla ilgili sorularımızı cevaplarken ballı ihale rezaletini ise şu sözlerle itiraf etti: “Ben Şişli Belediyesi’nde çalışıyorum. Babam şirketi ihaleyi almak için benim adıma kurdu. Yani babamın şirketi benim adıma kurulmuş oldu. Kendisi rahatsız olduğu için dışarıdaki işlerini halledemiyor. İhaleye ben girmedim şirket girdi. Biz ihaleyi alan büyük firmaya destek olmak için ihaleye girdik.”