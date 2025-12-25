CHP'nin seküler sermaye sevdası uyuşturucu dinlemiyor! Sadettin Saran'a apartopar sahip çıktılar!

Yerli ve milli değerlerle her fırsatta çatışan CHP, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla gözaltına alınan Sadettin Saran’a jet hızıyla destek mesajı yayınlayan CHP Gençlik Kolları, "Yeter ki bizden olsun" anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Zehir Tacirliğine Siyasi Kalkan

Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayan her türlü oluşumun yanında saf tutmasıyla bilinen Cumhuriyet Halk Partisi, bu kez rotasını uyuşturucu operasyonuna kırdı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı için adı geçen iş insanı Sadettin Saran’ın "uyuşturucu madde temin etmek" suçlamasıyla gözaltına alınması kamuoyunda şok etkisi yaratırken, CHP kanadından gelen açıklama "pes" dedirtti.

"Bu Girdaba Yenilmeyeceğiz" Güzellemesi

CHP Gençlik Kolları’nın resmi sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda, ağır bir suçlamayla karşı karşıya olan Saran’a açıkça sahip çıkıldı. Paylaşımda, "Bu girdaba yenilmeyeceğiz! Fenerbahçe camiasının ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Gençleri uyuşturucu batağından koruması gereken bir siyasi partinin gençlik yapılanmasının, uyuşturucu dosyasında adı geçen bir isme "siper" olması, partinin içerisindeki savrulmayı bir kez daha tescilledi.

Kriter: Liyakat Değil, Yaşam Tarzı!

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu paylaşım, "CHP’nin destek kriteri ne?" sorusunu akıllara getirdi. Vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla CHP’nin uyuşturucu gibi hassas bir meselede dahi "seküler mahalle" dayanışması yapmasına sert tepki gösterdi.

"Milli ve manevi değerlere saldırıldığında sessiz kalanlar, konu kendi yaşam tarzlarına yakın isimler olunca hukuk tanımaz hale geliyorlar."

Skandallar Zinciri

Daha önce de toplum huzurunu bozan pek çok olayda benzer tavırlar sergileyen CHP’nin, yargı süreci devam eden bir uyuşturucu operasyonu üzerinden mağduriyet devşirmeye çalışması, kirli siyasetin ulaştığı son nokta olarak değerlendirildi.