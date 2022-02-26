CHP'nin Sedef Kabaş çırpınışı! 81 ilde basın açıklaması düzenleyip hakareti aklamaya çalıştılar

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CHP Kadın Kolları, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin hakaretine destek verdi. 81 ilde eş zamanlı basın toplantısı düzenleyen CHP'li kadınlar, Sedef Kabaş için özgürlük istedi.

Hakareti böyle aklamaya çalıştılar: O bir atasözü

Sedef Kabaş'ın hakaretini, "o hakret değil, bir atasözü" gerekçesi ile aklamaya çalışan CHP Kadın Kolları, açıklamasında, "Bilindiği gibi; gazeteci Sedef Kabaş hakkında televizyon programında söylediği bir atasözü nedeniyle 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçlamasıyla soruşturma açıldı. Davet edilse gideceği bilindiği halde, avukatına bile ulaşamadığı bir saatte, gece 02.00’de evine giden polisler tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Hakareti "ifade özgürlüğü" sayan CHP'li kadınlar, açıklamalarına şöyle devam etti:

Sedef Kabaş ifadesinde, "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur" demesine rağmen siyasi bir karar doğrultusunda tutuklandı. Hem de "kaçma ve saklanma ihtimali yüksek" olduğu gerekçesiyle. Göz önünde olan, fikrini ve sözünü her zaman açıkça, korkusuzca ifade eden bir gazeteciyi; kaçma ve delil karartma şüphesiyle tutuklu yargılamaya karar verdiler. Sedef Kabaş’ın bugün hala hukuka aykırı olarak tutukluluğu devam ediyor. Ülkemizin her yanını saran korku ikliminden basın emekçileri de payını alıyor.