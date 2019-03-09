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CHP'nin seçim minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Manisa'da CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüsün kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:17
CHP'nin seçim minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde seçim çalışması yapan CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durasallı Mahallesi'nde M.İ'nin (28) kullandığı 45 AAG 462 plakalı kamyonet ile M.T'nin (23) kullandığı 45 LF 006 plakalı CHP Salihli İlçe Başkanlığına ait minibüs çarpıştı.

Kazada sürücülerle seçim çalışmalarına katılan partililerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:17
  1. Manisa
  2. CHP Salihli İlçe Başkanlığı
  3. chp seçim minibüsü
  4. Salihli Devlet Hastanesi

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