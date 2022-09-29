CHP'nin savunduğu PKK'lıyla ilgili bomba çıkış! "Orada da ismi yoktur inşallah"
Polis katili teröristin "mağdur gazeteci" olduğunu iddia eden CHP'ye Rauf Tamer'den de tepki geldi.
Hürriyet gazetesi yazarı Rauf Tamer, polis katili PKK'lı teröristin CHP raporlarında mağdur gazeteci olarak adlandırılmış olmasının ortaya çıkmasının ardından çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Tamer'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:
Ne aksilik... Polis katili terörist kızın ismi, CHP raporuna, nasıl olmuş da tutuklu-mağdur gazeteci olarak girmiş... Hay Allah.
Diyorum ki, meşhur Adana mitinginde -isimlerini okuyarak- halka alkışlattıkları "mağdur gazeteciler" arasında, bu kızın ismi yoktur inşallah.
(Arşive bakmadım...
İncelemeye cesaret edemedim.)