CHP’nin sandığa hiç saygısı olmadı

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde “Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanlar Toplantısı”na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır. CHP hep açık oy, gizli tasnifle seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi tabii bunları yapamıyorlar ama fırsatını bulsalar nasıl ki bölücü terör örgütünün arkasında olduğu parti, birçok yerde oyları alıp istedikleri gibi kullandılar mı? Kullandılar. Muhtarları tehdit ettiler mi? Ettiler. Ondan sonra da oyları kendileri istedikleri gibi orada kullanmak suretiyle silme, o köylerde, beldelerde, ilçelerde sandıklardan kendi hesaplarına netice çıkarttılar. Seçim sandığındaki oya sahip çıkmakla ırza sahip çıkmayı aynı gören bir demokrasi mirasına sahip olduğumuzu asla unutmayacağız. Milletimiz, hiçbir hakkı gibi iradesini sandığa özgürce yansıtma hakkını da öyle kolay almamıştır” dedi.

“31 Mart’ta vatandaşlar gereken cevabı verecek”

CHP’nin Tunç Soyer’i İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak göstermesine ilişkin Erdoğan, şunları söyledi: “Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde, CHP’lilerin arkasında olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş’i ve arkadaşlarını 12 Eylül’de en ağır işkencelere maruz bırakarak; bugünlere yeniden vitrine çıkartmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor. Rahmetli Erbakan’ı bin bir hile ile alaşağı eden yine aynı kafadır. Biz adeta anayasa değiştirebilecek güce sahipken, partimizi kapatmaya yeltendiler. CHP’liler de ‘Ankara’da savcılar varmış’ dediler. Bu kadar güçlü geleceksin, millet böyle bir yetki verecek, CHP zihniyeti partimizi kapatmak için adım atacak. Demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan bir CHP olması kimseyi aldatmasın. Yandaşları, yoldaşlarıyla birlikte karşımızda bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. Yine onlara 31 Mart’ta benim vatandaşların gereken cevabı vereceklerdir.”

“CHP’nin devre dışı kalışının miladı olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: “İşbaşında bulundukları belediyelerden, partilerinden biliyoruz ki yontulmamış bir faşist zihniyet var. Biz sandığın namusunu korudukça, CHP’nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. CHP’ye oy verenlerin ya alışkanlıkla, ya ideolojik bağnazlıkla ya da biz kendimizi iyi anlatamadığımız için oraya meyledenlerden oluştuğunu biliyoruz. Önümüzdeki seçimler CHP’nin devre dışı kalışının miladı olacaktır. AK Parti olarak her seçimde olduğu gibi 31 Mart için de sıkı bir hazırlık içindeyiz. En önemli görev sizlere düşüyor.”

AK Parti teşkilatına uyarı

AK Parti teşkilatına uyarıda bulunan Erdoğan, “Burada seçimlerde dikkat etmeniz gereken hususları bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Ne yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Partimizi temsil eden sandık kurulu üyelerimiz, oy verme işleminden en az 1 saat önce görev yerlerinde hazır bulunmalıdır. Oy verme işlemi devam ettiği müddetçe partimizin aleyhine işlem yapılmasına, haksızlığa yol açılmasına bu arkadaşlarımız engel olacaklardır. Asla sandık, mekanını terk etmeyecek; ayrılacağı zaman da oradaki sandık müşahidiyle paslaşarak ayrılıp ihtiyaç giderecektir, bu o kadar önemli. Sandıklar kapandıktan sonra oy torbalarının götürülmesine bu arkadaşlarımız refakat edecektir. Beraberce kurula, oradan onlarla gidecek ve son ana kadar da o teslimatı yapıp öyle dönecek” ifadelerini kullandı.

Nişasta bazlı şeker kotası düşürülecek!

Öte yandan Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5’ten yüzde 2.5’e indireceklerini bildirdi. Erdoğan, “Ülkemizin ve milletimizin meselelerinin çözümü için gece-gündüz çalışıyoruz. Her fırsatta milletimizin hayatını kolaylaştıracak adımlarla ilgili müjdelerimizi paylaşıyoruz. Bugün de burada nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. 2001 yılında yayınlanan şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bunu geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürmüştük, şimdi de yüzde 2.5’e indiriyoruz. Böylece milletimiz nişasta bazlı şeker kullanımı düşürmüş oluyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin kömür rezervinin 20 milyar tona ulaştığını bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı, ”Türkiye’nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır” şeklinde bilgi verdi.