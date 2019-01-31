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CHP'nin PKK sevici adayı Tunç Soyer Anıtkabir'de

PKK'ya verdiği destek mesajlarıyla CHP'li seçmenin de tepkisini çeken ana muhalefetin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer, Anıtkabir'i ziyaret etti.

31 Ocak 2019 Perşembe 13:21

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve ilçe başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Soyer başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal'in mozolesine geldi.

Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdı

Soyer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen Soyer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak deftere şunları yazdı:

"Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı, İzmir milletvekilleri ve belediye başkanları olarak, ışığının en çok aydınlattığı kentlerden biri olan İzmir'de seni ve düşünceni, devrimlerini daha iyi anlatmak ve yaymak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Açtığın muasır medeniyetler yolunun en kararlı takipçileri olmayı sürdüreceğiz."

Soyer ve beraberindeki heyet, daha sonra saygı duruşunda bulunduğu İsmet İnönü'nün mezarına karanfiller bıraktı.

İşkenceci babası hakkında açıklama

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soyer, kampanyayı Mustafa Kemal ile başlatmanın çok heyecan verici ve kendileri için bir gurur meselesi olduğunu belirtti.

Seçim sürecinde izleyecekleri stratejilere işaret eden Soyer, İzmir'de başka bir siyasetin mümkün olduğunu, bunu bütün Türkiye'ye göstermeye başladığını söyledi.

Soyer, bir gazetecinin "İzmir'de İYİ Parti ile ittifak yapıldı ama İl Başkanlığı'ndan size yönelik tepkiler var. Yine MHP ve AK Parti kanadından babanız Sayın Nurettin Soyer ile ilgili eleştiriler var. Bunlara bir yanıtınızın olur mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu, hakikaten 40 yıl öncesinde kalmış aslında. Artık tarihçilerin muhasebesini yapması gereken bir konu. Bunu bugünün Türkiye'sinde bir siyasi enstrüman olarak, bugünün siyasi tartışmalarına bir malzeme olarak kullanmak kimseye yakışmıyor diye düşünüyorum. Dahası çok karanlık bir dönem, hiç kimsenin arkasında duramayacağı, hiç kimsenin sahip çıkamayacağı bir dönem. Çok acılar yaşandı, kardeş kanı döküldü. Şimdi tekrar bu yaraları açmanın, bu yaraları deşmenin kime ne faydası olabilir? Ülkücüler, solcular, birbirlerini kestiler, birbirlerini vurdular, öldürdüler. Şimdi bunları hatırlayalım mı? Buradan tekrar 'ülkücüler kim, solcular kim' tartışmasını mı başlatalım. Ben çok yanlış buluyorum. Hiç kimseye de yakıştıramıyorum. Bugün dünyanın, Türkiye'nin, kentlerimizin önünde bambaşka konular var, bambaşka bir gelecek var. Biz artık şu faslı bir tarafa bırakıp bu paçadan çekiştirmeci siyaset anlayışından vazgeçip gerçekten performans üzerinden, başarı üzerinden, vizyon üzerinden siyaset yapmanın yolunu açalım."

Teröristlere ve terör sevicilere destek

Soyer'in HDP, PKK ve FETÖ örgütlerine verdiği destek mesajları, bazı CHP'liler dahil birçok kesimin tepkisini çekmişti. 

 

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:21
  1. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer
  2. CHP
  3. İzmir İl Başkanı Deniz Yücel
  4. Anıtkabir
  5. Aslanlı Yol

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  • ErcanErcan28 dk önce
    Erdoğan için de Habur kahramanı Anıtkabirde diye başlık atsanıza.

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