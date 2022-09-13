CHP'nin 'peri bacaları yıkılıyor' dediği yer WC ünitesi çıktı!
CHP'li Ali Öztunç'un 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor' iddiaları Ortahisar Belediyesi tarafından yalanlandı.
CHP'li Ali Öztunç'un 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor' yalanı çürütüldü. Öztunç'un asılsız iddialarına ilişkin Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, görüntülerin uzak ve ters açıdan çekildiği için kamuoyunu yanılttığı, yıkılan yapıların önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri olduğunu bildirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını iddia etti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamayla CHP'li Öztunç'un paylaştığı videonun uzak ve ters açıdan çekildiği için kamuoyunu yanılttığı ortaya çıkarıldı.
"Kaçak WC üniteleri kaldırılmaktadır"
Belediyeden yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında; önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda kaldırılmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir." ifadelerine yer verildi.