  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'nin 'peri bacaları yıkılıyor' dediği yer WC ünitesi çıktı!
Gündem

CHP'nin 'peri bacaları yıkılıyor' dediği yer WC ünitesi çıktı!

CHP'li Ali Öztunç'un 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor' iddiaları Ortahisar Belediyesi tarafından yalanlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 23:47:00 - 2022-09-13 23:56:29
CHP'nin 'peri bacaları yıkılıyor' dediği yer WC ünitesi çıktı!

CHP'li Ali Öztunç'un 'Kapadokya'daki peri bacaları iş makineleriyle yıkılıyor' yalanı çürütüldü. Öztunç'un asılsız iddialarına ilişkin Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi, görüntülerin uzak ve ters açıdan çekildiği için kamuoyunu yanılttığı, yıkılan yapıların önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri olduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Kapadokya'daki peri bacalarının iş makineleriyle yıkıldığını iddia etti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamayla CHP'li Öztunç'un paylaştığı videonun uzak ve ters açıdan çekildiği için kamuoyunu yanılttığı ortaya çıkarıldı.

"Kaçak WC üniteleri kaldırılmaktadır"

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki kaçak yapılarla mücadele kapsamında; önceki yıllarda izinsiz yapılmış kaçak WC üniteleri, Kapadokya Alan Başkanlığı'nın emirleri doğrultusunda kaldırılmaktadır. Olay tamamen bundan ibarettir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23