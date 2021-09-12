CHP'nin özrü kabahatinden büyük! Kadıköy Belediyesi 2017'de kimdeydi?

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CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin, İzmir'in "Yunan" işgalinden kurtuluşunu "Yunan sirtakisi" ile kutladığı görüntüler ortaya çıkmıştı. CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kamuyounun tepkisini çeken görüntülere ilişkin konuştu.

Özrü kabahatinden büyük!

İnsanlarla adeta alay eden CHP'li Odabaşı, Maltepe Belediyesi'nin 2017 yılında da CHP yönetiminde olmasına karşın, "Bu video 2017 yılında, Kent Konseyi tarafından düzenlenen Sağlık Şenliği etkinliklerine ait. Bizim dönemimize ait değil demek bile bize zûl geliyor." diye konuştu.

Üzerlerinde Yunan bayrağının renklerinden oluşan tişörtlerle "Yunan işgalinden kurtuluşu" kutlamayı savunan CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı, şöyle devam etti:

"Kaldı ki renklerden niyet okumak da büyük bir art niyet göstergesi. İktidarın toplumu kutuplaştırma projesinin, sosyal medya kırıntıları görev başında. Kadıköy, bütün renkleriyle güzel. Kaldı ki bizim belediyemizin renkleri de mavi-beyaz-siyah. Oldu olacak onu da paylaşıp yalanlar uydursunlar. Bu kadar yalana da pes doğrusu."