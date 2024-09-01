CHP'nin oyunları bitmek bilmiyor! Yarının yalanı bile bugünden hazır

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, sosyal medyada oluşturulan manipülasyon mekanizmalarını eleştirdi. Fıçıcı, sosyal medyada "kadrolu yalancılar" tarafından oluşturulan yalan haberlerle gündemin değiştirildiğini belirtti. Yazar, özellikle tarım destekleri konusundaki yanıltıcı paylaşımların, muhalefet tarafından köpürtüldüğünü ifade etti. Fıçıcı, bu tür çabaların toplumun gerçek sorunlarını örtbas etmek için kullanıldığını vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Gündem sosyal medyada şekilleniyor.

İki dengesiz yalan uyduruyor.

Memleket işi gücü bırakıp onların peşine takılıyor.

Bir sistem kurulmuş.

"Kadrolu yalancılar" istihdam edilmiş.

Gündemi değiştirmek gerektiğinde bir el düğmeye basıyor.

"Gürültü kopartsın" diye hazırlanan içerikler piyasaya sürülüyor.

Bildiğimiz kara propaganda mekanizması...

***

Son örneğe bakalım.

Ne oldu?

-İstanbul'da metrobüs kazası...

İhmal...

İş bilmezlik...

Sorumsuzluk...

Facia...

Ve İstanbulluların tepkisi...

***

Gündemin değiştirilmesi için mekanizma devrede...

Sistem kurulu saat gibi...

İki isim...

İki paylaşım...

Hatırlayalım.

Özlem Gürses: Hadi buyurun bakalım, Cumhurbaşkanı kararıyla çiftçilere ödenen mazot ve gübre destekleri kaldırılmış, seneye destekler olmayacak. Yerli ve milli hükümetimiz tarımı da kaldırmaya kararlı anlaşılan.

Berna Laçin: Çiftçilere ödenen mazot ve gübre desteği de kaldırıldığına göre seneye evdeki menekşeleri yeriz.

Muhalif medyanın "yayalım, köpürtelim" seferberliği...

Tepkiler...

İtirazlar...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar...

***

Mesele net.

Tarımda devlet desteği sürüyor.

Mazotta yüzde 100'e, gübrede ise yüzde 50'ye varan destekler söz konusu...

Ama akıllarda kalan ne?

***

Birileri sürekli yalan ve iftira içerikli paylaşımlarla gündemi sağa, sola yatıracak.

Hep öyle oldu.

Bu çaba simultane yani eş zamanlı bir yaklaşımla büyük bütçelerle, en önemli iş olduğu ön kabulüyle kesintisiz devam edecek.

Denklem sonuç getiriyor, niye vazgeçsinler?

Önceki günün "Mehmet Şimşek istifa edecek" yalanı daha milyonların dilinden düşmeden dünün "tarımda devlet desteği kesildi" yalanı piyasada...

Yarının yalanı bile bugünden hazır...

Çare?

-Dama tahtasını ters çevirip "hadi tavlaya geçtik" diyebilmek...

Mümkündür..."

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