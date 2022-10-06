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Siyaset CHP'nin Osmanlı düşmanlığı! Caddeye verilen Abdulhamit ve Vahdettin adlarına itiraz ettiler
Siyaset

CHP'nin Osmanlı düşmanlığı! Caddeye verilen Abdulhamit ve Vahdettin adlarına itiraz ettiler

İstanbul Pendik’te iki caddeye Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin’in adlarının verilmesi için yapılan oylamada, CHP'li üyeler "ret" için el kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 21:51:00 -
CHP'nin Osmanlı düşmanlığı! Caddeye verilen Abdulhamit ve Vahdettin adlarına itiraz ettiler

 Yeniakit.com.tr 

Pendik Belediyesi, ilçedeki iki caddeye Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin’in adlarını verdi.

Sokak isimlendirmesi için yapılan teklife, CHP'li Meclis üyeleri tarafından "ret" oyu kullanıldı.

CHP'li Balyalı'dan "provokatif" çıkışı!

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Pendik Meclis Üyesi Tarık Balyalı, yapılan sokak isimlendirmelerini, "provokatif" diye değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

Genel siyasetin dahil olduğu, kutuplaşmadan medet uman ve provokatif amaçlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu teklifleri doğru bulmuyoruz. Adetimiz değildir ama sokak isimlendirmelerine ret oyu vereceğiz.

"Provokatif iddiası çok ağır bir iddia" diyen AK Parti'li Meclis üyesi Murat Türkyılmaz ise sokaklara verilen isimlere bakılmasını söyledi.

CHP'li Tunç Soyer de İzmir'in Kurtuluşu programında, ecdada yönelik skandal sözleri ile tepki çekmişti.

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