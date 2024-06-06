CHP’nin ortağı HDPKK’dan devletin valisine tehdit

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Suç makinesi çıkan DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyım olarak atandı. Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’liler, görevden alma kararının ardından provokasyon için sokak çağrısı yaptı, Hakkari Valiliği jet hızıyla gösteri yasağı ilan etti; şehirde 10 gün süreyle gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları yasaklandı.

Sokağa indiler

Yasağa rağmen sokağa inen HDP/DEM Partililer provokasyona soyundu. Bugün HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beraberindeki heyetle birlikte, kentte huzur ve asayişi sağlamaya çalışan polislere saldırdı.

Valiye hadsiz tehdit

Tülay Hatimoğulları ile birlikte polislere saldıran HDP/DEM Partili terör yancılarından bir tanesinin Hakkari Valisi Ali Çelik’e yönelik skandal sözleri kameraya yansıdı. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin Valisi için, “Eğer biz bu kentin valisini bu sokakta dolaştırırsak namerdiz” dedi.

Tepki yağdı

Sosyal medyada vatandaşlar, PKK yanlılarının bu denli hadsiz ifadelerle devletin valisine saldırmasına tepki gösterdi. Gereğinin yapılmasını ve hadsiz HDP’linin hapisten çıkamamasının isteyen vatandaşlar, terör yandaşlarına nefes aldırılmaması gerektiğini vurguladı. Bir vatandaş, “Devletin valisi o sokakta yürür, sana da sokakları zindan eder. Haddinizi bilin besleme sürüleri!” ifadelerini kullandı.

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