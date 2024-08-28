CHP'nin ortağı DEM Parti'den büyük ikiyüzlülük! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 100 işçiyi attı, 195 kişi alıyor

Yerel seçimlerde göreve gelen DEM Partili belediyeler işçi kıyımına devam ederken bir yandan da kadroları partiye yakın kişilerle dolduruyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yönetimi görevi devraldıktan sonra 100 işçinin işine son verdi. Masa başında çalışan personele ise mobbing uyguladı.

İl genelinde DEM'li belediyeler toplam 450 personeli işten çıkardı. Haksız yere işten çıkarılan işçiler sendikaların da desteği ile aylardır eylem yapıyor.

16 BİRİME İŞÇİ ALIMI İLANI

İşten çıkarılan işçilerin eylemi sürerken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi dikkat çeken bir işe alım ilanı verdi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. internet üzerinden verdiği ilanda 195 işçinin alınacağını, başvuruların 27-29 Ağustos tarihleri arasında sadece internet üzerinden yapılacağı duyurdu.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, tepki göstererek, "Bir yandan haksız yere işçi çıkarıyorlar, bir yandan işçi alıyorlar. Tecrübeli işçileri çıkarıp kendilerine yakın kişileri işe alıyorlar" dedi.