CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!

İstanbul Adalar’da önce CHP İlçe teşkilatı istifa etti, ardından CHP’liler isyan bayrağını çekti. CHP’nin Ankara’da yaşadığı halde Adalar’dan aday gösterdiği Erdem Gül’ü kabul etmeyen CHP’liler eski Adalar Belediye Başkanı Coşkun Özden’i DSP’den aday gösterdi.

CHP’nin ‘odun koysak seçilir’ dediği adalarda dün CHP’ye tepki, DSP’ye destek yürüyüşü yapıldı.

Adalar Teşkilatı istifa etti

CHP’nin 31 Mart Yerel seçimlerindeki aday krizleri bitmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalar Belediye başkanı olarak Adalı bir aday yerine Ankara’dan, ‘’HDP’ye büyük haksızlık yapılıyor’’ diyen Erdem Gül’ü tercih etti. Bu duruma ilk önce CHP Adalar teşkilatı tepki göstererek istifa etti.

Ardından CHP’liler Ankara’dan atanan Erdem Gül’e tepki göstererek kendi içlerinden Coşkun Özden’i seçip DSP’den aday çıkarttı. CHP’nin ‘odun koysak seçilir’ dediği Adalar’da CHP’liler dün isyan bayrağını çekerek CHP adayına tepki DSP adayına destek yürüyüşü yaptı.

"11 aday vardı, gittiler Ankara'dan seçtiler"

DSP Adalar Belediye Başkan adayı Coşkun Özden, ’’CHP’nin 11 tane aday adayı vardı Ada’da. Ancak gittiler Ankara’dan aday çıkardılar. CHP Adalar ilçe teşkilatı; kadın kolları, gençlik kolları, adayı görünce istifa etti. CHP buraya odun koysak seçilir diyordu. Ama öyle değil. Ben normalde adaylığımı koymayacaktım. Burada Ak parti ve CHP yarışacaktı. Ancak CHP Ankara’dan aday gösterince Adalılar da buna karşı beni aday gösterdi’’ dedi.