CHP’nin muadili İtalya’da! Kaset skandalı istifa getirdi

Sangiuliano, sosyal medya fenomeni Maria Rosaria Boccia'nın bakan danışmanı olarak atanmasıyla başlayan ve ardından patlak veren skandalın merkezindeydi. Bakanlık, bu atamayı yalanlamış, ancak Boccia'nın sosyal medya hesaplarından Sangiuliano'nun gezilerine katıldığına dair fotoğraflar ve özel yazışmalarını paylaşmasıyla tartışmalar büyümüştü.

Gizli ilişkiyi itiraf etti

4 Eylül'de RAI kanalına verdiği demeçte, Sangiuliano, Boccia ile gizli bir ilişki yaşadığını itiraf etmiş ve seyahat masraflarının kamu kaynaklarından değil, kendi cebinden karşılandığını belirtmişti. Başbakan Giorgia Meloni ve eşinden özür dileyen Sangiuliano, istifasını daha önce sunduğunu ancak kabul edilmediğini açıklamıştı. Boccia'nın La Stampa gazetesindeki röportajında ifşaatlarını sürdürmesi, Sangiuliano üzerindeki baskıyı artırdı.

İstifa mektubunu sundu

Sangiuliano, Başbakan Meloni'ye istifasının kaçınılmaz hale geldiğini belirten bir mektup sundu. Meloni, dürüst bir insan olarak tanımladığı Sangiuliano'nun istifasını kabul ettiğini açıkladı. Muhalefet partileri, skandalın ilk gününden itibaren bakanın istifasını talep ediyordu.