CHP’nin Meclis’te yapamadığını TBB üzerinden yapmaya çalışıyorlar

Baroların yapısındaki değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından, İstanbul’a kurulacak ikinci baro için başlatılan süreçte sona gelindi. İkinci baro için gerekli 2 bin imzaya ulaşan avukatların, Türkiye Barolar Birliği’ne (TTB) yapacağı başvurunun, ‘hukuk baronları’ tarafından engellenmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Barolarda tekelciliğin bitmesinden rahatsız olan düzen ağalarının, Barolar Birliği yönetim kurulu üyelerini tek tek arayarak taciz ettiği, üyelerin yakınları üzerinden irtibat kurularak başvuruların sabote edilmesi yönünde girişimde bulunulduğu öğrenildi. Çoklu baro düzenlenmesine başından beri karşı çıkan baronların, “Başvuruları sakın onaylamayın, Metin Feyizoğlu sizi temsil etmiyor. Bunlara boyun eğmeyin” şeklinde telkin verdiği bildirildi. Kaos çıkarmaya çalışan baronların sinsi planına tepki gösteren hukukçular, usulüne uygun her başvurunun kabul edilmesi gerektiğini, başvuruların merkezinde yer alan TBB’ye yönelik baskı girişimlerinin suç teşkil ettiğini söylediler.

Sistemin değişmesini istemiyorlar

Konu ile ilgili gazetemize konuşan Avukat Kerami Özdemir, “Türkiye’de bazı baro yönetimleri, mevcut sistemin kaymağını uzun yıllar yedi. Avukatlar üzerinden çok büyük gelir elde etmelerine rağmen avukatlara verdikleri hiçbir hak bulunmuyor. Bu sistemin halen devam etmesini isteyen bir yapı var. Meclis’ten çıkan yasayı sulandırma, yavaştan alma ve içeriğini değiştirme gibi girişimlere de şahit olduk. Meclis’ten geçmeyi engelleyemedikleri yasanın uygulanmasını geciktirmek için bu tür baskıları manidar buluyorum. Mevcut düzenden faydalanmaya devam etmek isteyen aynı odakların Barolar Birliği’ni baskı altına almaya çalışması kabul edilemez. Bunların asıl derdi rant, amaçları da kaostur.” şeklinde konuştu.

Yeni baroların kurulması özgürlüktür

Avukat Müşir Deliduman ise “TBMM de kabul edilip Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı kanunda şartları oluşunca yeni baroların kurulabileceğinin önünü açtı. Gerekli kriterler yerine getirilmesi halinde aynı şehirde ikinci baro açılabilecektir. Bu konuda İstanbul 2 numaralı Baro başvurusu için usulüne uygun başvurulması halinde TBB tarafından kabul edilmesi gerekir. Başvuru şartlarında eksiklik hariç, bekletmek sürüncemede bırakmak hukuka aykırılıktır. Bu konuda engel teşkil edecek, TBB’ye baskı yapılacak her türlü girişim suçtur. Baroların kurulmasını örgütlenme özgürlüğü kapsamında değerlendirmek gereklidir.” açıklamasında bulundu.

Bunun adı baronculuktur

Avukat Abdullah Balta da, “7249 sayılı kanun çerçevesinde İstanbul ilimizde ikinci baro kuruluşu için başvuran arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Anayasa ve yasalar çerçevesinde hareket etmelerini engellemek baroculuk değil baronculuktur. Şimdiye kadar baroları CHP’nin arka bahçesi gören zihniyet baştan beri ikinci baronun kurulmasını istemiyor. TBB’ye yapılan baskı suçtur ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.