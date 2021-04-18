  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’nin liyakat anlayışı ortaya çıktı
Gündem

CHP’nin liyakat anlayışı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) liyakat, düşünce ve ifade özgürlüğü söylemleri bir kez daha boş çıktı. İzmir’de CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu partideki liyakatsiz atamayı eleştirdiği için ihraç edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 04:53:00 -
CHP’nin liyakat anlayışı ortaya çıktı

Önceki gün toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu, sosyal medya üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine, belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi dururken Seferihisar’da Neptün Soyer’in filecisi olarak bilinen Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu Şevket Meriç’i atamasını eleştirdi diye CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu’yu partiden ihraç etme kararı aldı.

''Liyakata uygun atama değil'' eleştirisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına sosyoloji mezunu Şevket Meriç'i ataması kriz yarattı. Soyer’in liyakata uygun atama yapmadığını söyleyen CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu, partisinden ihraç edildi.

İzmir tarımının Tunç Soyer tarafından bir sosyoloğa emanet edilmesinin ardından liyakatsiz atama tartışmaları CHP içerisinden ihraç getirdi.

Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji mezunu Şevket Meriç'in İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına getirilmesi CHP içerisinde de tartışmalara sebebiyet vermiş, CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu “liyakatsiz atamanın” geri alınmasını istemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Yönetim Kurulu, Uslu’nun eleştirilerinin ardından disipline sevk edilmesine karar vermişti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel başkanlığında toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu Hatice Zeybek Uslu hakkındaki kararı verdi. Uslu’nun Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilmesi kararlaştırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandas

Tam bir diktatör ve İslam düşmanı partisi.
  • Yanıtla

Ümüt

NE OLCACAK ÜÇ ALİDEN BİRİNİN PĞLU İŞTE . ADALETİ ANCA BU KADAR OLUR .
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!
Yerel

Yemek yerken 27 bin lirasını böyle çaldırdı!

İstanbul Fatih’te Iraklı uyruklu turizmci İdris Ahmet, bir restoranda yemek yerken yabancı uyruklu kişiler tarafından yankesiciliğe uğradı. ..
Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk
Dünya

Dünyaya duyurdular! Suudi Arabistan'ı vurduk

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halid Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.
Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor
Gündem

Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lastiklerde kullanılan ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik düzenlemeye gitt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay