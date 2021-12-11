  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'nin kurduğu tezgahı esnaf bozdu! 'Onları ayarladılar burada'
Gündem

CHP'nin kurduğu tezgahı esnaf bozdu! 'Onları ayarladılar burada'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyareti sırasında kendisine ekonomik duruma ilişkin serzenişte bulunan iki kişinin parti tarafından tutulduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:55:00 -

CHP ve İYİ Parti'nin bazı şehirlere yaptıkları ziyaretler sırasında büyük tiyatro dönüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in esnaf ziyeretleri sırasında partililerin kendilerini işçi ya da esnaf olarak göstermesi artık alışılmış bir durum haline geldi.

Son olarak Şanlıurfa'ya ziyaret düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ekonomik gidişata ilişkin serzenişte bulunan iki kişinin kim oldukları ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan iki şahıs 'Vallahi kira ödeyemiyoruz. Her şey zam oldu. Buna bir çare bulun' ifadeleri kullanıyor.

Yerli esnaf ise görüntülerdeki iki kişinin birileri tarafından ayarlandığını söyledi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat

kasetle geldi,ilokul piyesiyle yoluna devameden zavallı..
  • Yanıtla

vatandaş

Yapar bunlar yalancılık sahtekarlık bunlara normal ama vatandaş yemiyor artık ilk seçimde boylarının ölçüsünü alıcaklar inşAllah
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
AK Partili isim bir bir açıklayarak duyurdu: Mansur Yavaş için geri sayım başladı
Gündem

AK Partili isim bir bir açıklayarak duyurdu: Mansur Yavaş için geri sayım başladı

AK Parti Ankara Milletvekli Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yavaş’ın önü..
Putin'in sağ kolundan bomba
Dünya

Putin'in sağ kolundan bomba "Erdoğan" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili, “O, Başkan..
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay