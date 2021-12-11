CHP'nin kurduğu tezgahı esnaf bozdu! 'Onları ayarladılar burada'

CHP ve İYİ Parti'nin bazı şehirlere yaptıkları ziyaretler sırasında büyük tiyatro dönüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in esnaf ziyeretleri sırasında partililerin kendilerini işçi ya da esnaf olarak göstermesi artık alışılmış bir durum haline geldi.

Son olarak Şanlıurfa'ya ziyaret düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ekonomik gidişata ilişkin serzenişte bulunan iki kişinin kim oldukları ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan iki şahıs 'Vallahi kira ödeyemiyoruz. Her şey zam oldu. Buna bir çare bulun' ifadeleri kullanıyor.

Yerli esnaf ise görüntülerdeki iki kişinin birileri tarafından ayarlandığını söyledi.