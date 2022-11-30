CHP'nin 'kulağını çekin' çağrısına Akşener'den bomba gönderme! 'Yanımızda yerleri yok"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulunarak, başta cumhurbaşkanı adaylığı olmak üzere Millet İttifakı’nda sık sık yaşanan ve son olarak Yavuz Ağıralioğlu ile Engin Altay arasındaki krize ilişkin CHP’ye göndermede bulundu.

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon yayınında, program ve etkinliklerde partisi tarafından ‘cumhurbaşkanı’ olarak takdim edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından endişe duyduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Tayyip Bey'in en çok görmek istediği aday, konuşmalarına bakınca... Yıllardır ısrarla ve inatla Sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum, endişeli davranıyorum. Bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi diyorum..."

Akşener'e 'kulağını çekin' çağrısı

Akşener’in söyleyemediklerini söylettirdiği Ağıralioğlu’nun sözlerine ise ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan geldi. Altay, Akşener’e çağrıda bulunarak "Her evin çocuğunun kusuruyla ilgili kulağı çekilecekse evin reisi çeker. Ben ne diyeyim daha bu böyle olmalı, bunu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur"

Altay’ın çağrısına cevap niteliğinde bir açıklamada bulunan Akşener, "Yufka yüreklilerin kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır." dedi.

Akşener grup toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçim milletimiz için ya köprüden önce son çıkış, ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı, kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Merhum düşünce insanımız Galip Erdem'in dediği gibi; Türk milletini sevmekte birleşenler birbirlerini sevmeye mecburdurlar.

Herkes bilmelidir ki hiçbir kardeşimizin bir diğerinin kalbini kırmaya hakkı olmadığı gibi, kaybedeceğimiz ya da vazgeçeceğimiz tek bir dava arkadaşımız da yoktur. Üzerine basarak vurgulamak isterim ki; bu hassasiyete İYİ'ler ailesinin bu temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklilerin de kutlu yolculuğumuzda yeri yoktur, asla da olmayacaktır."