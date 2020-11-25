CHP’nin ‘Köylü milletin efendisidir’ şovu boşa çıktı! Heykel köylünün efendisi oldu

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Her fırsatta Mustafa Kemal tarafından söylendiği iddia edilen, “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatarak şov yapan CHP’liler ve Kemalistlerin, ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı.

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 bütçesinde köy konaklarına ayırmadığı miktarı heykellere ayırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yavaş’ın 2021 bütçesini değerlendirdi. Kürsüde yaptığı konuşmada CHP’li yönetimi eleştiren Köse, “Heykel yapımı için 1 buçuk milyon lira para ayırmışsınız. Hani sanal belediyecilik demiştim ya, ikinci bir terim daha var, heykel belediyeciliği. Yüzlerce köyümüz var. Peki başkan köy konaklarına ne kadar para ayırmış biliyor musunuz? Sadece 1 milyon lira. Heykele bile köy konaklarından fazla para ayırmış.” dedi.