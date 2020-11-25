CHP’nin ‘Köylü milletin efendisidir’ şovu boşa çıktı! Heykel köylünün efendisi oldu
CHP'nin, "Köylü milletin efendisidir" sözüyle yaptığı şov, Ankara'da boşa çıktı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 bütçesi için heykel yapımına 1 buçuk milyon TL, köy konaklarına ise 1 milyon TL ayırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Mamak Belediye Başkanvekili Murat Köse, Yavaş'ın bütçe skandalına tepki gösterdi.
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Her fırsatta Mustafa Kemal tarafından söylendiği iddia edilen, “Köylü milletin efendisidir” sözünü hatırlatarak şov yapan CHP’liler ve Kemalistlerin, ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 bütçesinde köy konaklarına ayırmadığı miktarı heykellere ayırdı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yavaş’ın 2021 bütçesini değerlendirdi. Kürsüde yaptığı konuşmada CHP’li yönetimi eleştiren Köse, “Heykel yapımı için 1 buçuk milyon lira para ayırmışsınız. Hani sanal belediyecilik demiştim ya, ikinci bir terim daha var, heykel belediyeciliği. Yüzlerce köyümüz var. Peki başkan köy konaklarına ne kadar para ayırmış biliyor musunuz? Sadece 1 milyon lira. Heykele bile köy konaklarından fazla para ayırmış.” dedi.