CHP’nin kini Müslüman’a

HABAR MERKEZİ

Milli ve manevi değerlerimize yönelik kadim düşmanlıklarından asla taviz vermeyen ve her fırsatta mütedeyyin insanlara ve kutsallarına hakaret eden CHP’liler, sıra gayrimüslimlere gelince en ufak hatada özür üstüne özür diliyor. CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Feshane’de düzenlediği ahlaksız sergisinin kaldırılması için eylem yapan duyarlı vatandaşların ve İslami STK’ların çağrılarına rağmen geri adım atmayan CHP’liler, İzmir’deki Aziz Vukolos Kilisesi’nde yaşanan müzikli eğlence partisi için Rum Kilisesi cemaatinden ve Yunanistan devletinden özür diledi. Kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi’ndeki eğlence nedeniyle İzmir Rum Ortodoks Toplumu Başkanı Yorgo Teodoridis’i telefonla arayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ”Yaşanan talihsiz bir olaydı, şimdi geleceğe bakma zamanıdır” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Son derece üzgünlermiş

Kiliseyi “Kültür Merkezi” olarak işleten İzmir Büyükşehir Belediyesi de 4 Haziran’da gerçekleştirilen, elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı eğlence organizasyonu ilgili açıklamada bulunarak özür diledi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın tepki gösterdiği eğlence ilgili CHP’li belediyeden yapılan açıklamada, “Organizasyonun belediyemizle ilgisi yoktur. Kiralama şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutanak düzenlenmiş, şirketin teminatı iade edilmemiştir. Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu’nu incitmesinden son derece üzgünüz” ifadelerine yer verildi. Her fırsatta İslami değerlere saygısızlık eden CHP’lilerin, sıra gayrimüslimlere gelince anında geri adım atarak özür dilemesi, malum zihniyetin kirli yüzünü bir kez daha gözler önü serdi.

Feshane'deki rezalet

Öte yandan, göreve gelir gelmez eşcinsel sapkınlığa meşruiyet kazandırmak için İBB bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitliği birimi kurulması teklifi veren ve katıldığı bir canlı yanında eşcinsel evliliğe karşı olmadığını ima eden LGBTİ dostu Ekrem İmamoğlu’nun 22 Haziran’da Feshane’de açılışını yaptığı rezil sergi dün bir kez daha protesto edildi. “Tasavvuf Müzesi yapacağım” dediği Feshane’yi LGBTİ propagandasına alet eden İmamoğlu’na tepki gösteren duyarlı vatandaşlar ve Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Feshane’deki ahlaksız serginin kaldırılmasını istedi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı protestoya Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ile çok sayıda vatandaş katılırken, eylem sırasında içeriye girmek isteyen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Milletin değerleriyle sürekli zıtlaştınız

“Eyüpsultan’da sapkınlık istemiyoruz” sloganları eşliğinde konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, şunları dile getirdi:

“Sanat adı altında açılan bu sapkın sergiyi sanat düşmanı olduğumuz için değil; bilakis sanat paravanıyla milleti aptal yerine koyarak LGBT propagandası yapıldığı, bir dönem Roma İmparatorluğunun da resmi dini olmuş paganizm sembolleri içerdiği, sapıklık, çıplaklık ve polis düşmanlığı içeren fotoğraf ve figürler bulunduğu ve bizim kültürümüze, inancımıza, değer kodlarımıza mugayir yayınlar yapıldığı için protesto ediyoruz. Sizler milli ve mukaddes değerlere her daim düşman, ahlaksızlık çukurunda debelenerek batmakta olan Batı’ya ölümüne hayransınız! O zaman bu sergiyi halkını Orta Çağ karanlığındaki cahiller diye aşağıladığınız bu topraklarda değil, kültürlerine tıpa tıp uyan Hollanda’da açın, Roma’da açın, Paris’te açın. Neden buram buram Türk-İslam Medeniyeti kokan İstanbul’da ve neden Feshane’de açıyorsunuz?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dayattığınız bu pespayeliği istemiyoruz

Müslüman Türk milleti sizin sanat adı altında, aydınlık ve çağdaşlık adı altında dayattığınız bu pespayeliği istemiyor. Milletin değerlerini küçümseyerek, hakaret ederek cemiyetimizi ötekileştiren, ayrıştıran, kutuplaştıran sizsiniz! Her fırsatta ‘Gerici’ diye aşağıladığınız bu toplum işte bu zihin yapınızdan dolayı sizi devletin başına geçirmiyor. Çünkü siz bu milletin değerleriyle hep zıtlaştınız, sözde çağdaşlık ve ilericilik adına Batı’nın kokuşmuş değerleriyle, sefil yaşam tarzıyla bu milleti zorla dönüştürmeye, istediğiniz kalıba sokmaya uğraştınız. Şimdi buradan soruyoruz; Yerel seçimlerde Müslüman Türk Milletinin gözüne girmek için Eyüp Sultan’da Kur’an-ı Kerim okuyan Bay Ekrem, dinimiz İslam’ın açıkça lanetlediği fotoğraf, figür ve putları içeren bu sapkın sergiyle ne yapmaya çalışıyor? Bu sergiyle kimlere göz kırpılıyor, kimlere hizmet ediliyor ve kimlere nasıl bir mesaj verilmeye çalışılıyor, doğrusu çok merak ediyoruz.”