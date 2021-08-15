CHP'nin karşı çıktığı projede yeni rekorlar sırada bekliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz'da 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldığını duyurmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçtiğimiz günlerde attığı tweette, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı." demişti.

Yeni rekorlar sırada

CHP'nin geçiş garantisi ile yapılan projeleri kötüleyen politikasının haksızlığı 24 Temmuz'da bir kez daha ortaya çıkarken, bugün çekilen bir fotoğraf Osmangazi Köprüsü'nün ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

CHP sık sık hazine garantili dev projeleri kötülemek için her türlü yola başvuruyor. Bu projelerde gelen rakamlar ise CHP'yi sürekli yalanlar nitelikte.

Hızını alamayan CHP Şehir Hastanelerinin yapılmasına bile karşı çıkıyor. Şehir Hastaneleri pandemi döneminde koronavirüsle mücadelede önemli bir rol alarak yükü hafifletti.