CHP'nin kapalı alan talebine Fahrettin Koca'dan ret

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türkiye'nin mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Avrupa'nın en başarılı sağlık operasyonunu yürüten Türkiye Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda bir dizi kuralları yürürlüğe koydu.

37. olağan kurultaya hazırlanan CHP yönetimi ise tüm uyarılara rağmen programı kapalı arenada gerçekleştirmek istedi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan 'pandemi tehlikesi' nedeniyle izin çıkmayınca parti yetkilileri açık alan alternatiflerine yöneldi.

Kılıçdaroğlu: Sağlık Bakanı izin vermediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen partisinin 37'nci olağan kurultayına ilişkin, "Kurultay için Gamze Hanım, Sağlık Bakanı ile konuştu. Biz kurultayımızı, 'seyircisiz olarak acaba arenada yapabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Ama, 'kapalı bir yerde yapmanız doğru değildir' diye izin vermediler. 'Açık alanda yapabilirsiniz, sosyal mesafe korunarak' denildi. O çerçevede bir çalışma şu an yapılıyor. Koşullar uygun olabilirse, daha ağır bir tablo önümüze çıkmazsa kısa süre içerisinde kurultayı yapıp sonlandıracağız. Yani yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.