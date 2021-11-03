CHP'nin 'Kandil' ikiyüzlülüğü! Özgür Özel'in sözleri yeniden gündemde

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem bana 'Kılıçdaroğlu' demesinler." sözleri, CHP'deki tutarsızlığı gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadeler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Kandil" yorumunu gündeme getirdi: "Herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsuru yok."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Yozgat'ta STK Temsilcileri ve Kanaat Önderleri ile buluştu.

'O Kandil denen yuvayı...'

Kılıçdaroğlu tezkereye "hayır" deyip HDP'nin oylarına oynarken, tezkeresiz giremeyeceği Kandil'i yok edeceğini söyleyip ulusalcılardan da "kopması muhtemel" oyları korumaya çalıştı. Terör sevici HDP ile yürüttükleri "gizli ittifakı" artık saklama gereği bile duymayan CHP'nin Genel Başkanı, şunları söyledi:

"Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız. Söz veriyorum, söz. O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler."

Özel'in 'kandil' sözleri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kandil" çıkışı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir süre önce "Kandil" için söylediklerini gündeme getirdi. CHP'li Özel, "Kandil"e yönelik operasyonların, "oy" için yapıldığını söyleyerek, AK Parti iktidarını hedef almıştı:

"Herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F-16'larla vurup bununla seçimde bir güç elde etmeyi düşünmektedirler."