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Gündem CHP'nin kanalının derdi de başka! Evini satıp 17 liradan...
Gündem

CHP'nin kanalının derdi de başka! Evini satıp 17 liradan...

Doların bir anda düşüşe geçmesiyle birlikte CHP'ye yakın Tele1 sunucusu Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alan tanıdıkları olduğunu söyleyerek üzüntüsünü ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:19:00 -
CHP'nin kanalının derdi de başka! Evini satıp 17 liradan...

CHP'ye yakın Tele1 televizyonunda canlı yayında dövizdeki sert düşüş masaya yatırıldı.

Program sunucusu Tuncay Mollaveisoğlu, kendi tanıdıkları arasında evlerini satıp dövize yatıranlar olduğunu aktararak üzüntüsünü ifade etti. Konuklarına durumu aktaran Mollaveisoğlu, "17 liradan, 18 liradan insanlar gidip döviz aldılar. Benim tanıdığım, 17 liradan bile evini satıp döviz alan insanlar vardı. E şimdi bu gece birden 13 liraya düştü" açıklamasında bulundu.

 

 

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Yorumlar

muammer

kendi dusen aglamaz en hafif tabirle.
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Zafer alkan

bu ne idüğü belirsizler vatana millete üzülmez bunların gazına gelip evini arsasını satıp dolara yatıran trollerine üzülüyorlar
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