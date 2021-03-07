  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'nin kanalı Halk TV'den 'yalan haber' itirafı! Eyüp Belediyesi'nden cevap
Gündem

CHP'nin kanalı Halk TV'den 'yalan haber' itirafı! Eyüp Belediyesi'nden cevap

CHP'nin yalan ve iftiralarını ekrana taşıyan Halk TV'de yayınlanan "Önce AKP üyesi ol!" habere Eyüp Belediyesi'den cevap geldi. Haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bu durumun ardından kanal yeni bir haber yayınlamak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 10:53:00 - 2021-03-07 10:54:55

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu ana haberde; Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in Halk TV'nin haberini yalanladığı 'Bir tas çorba için üyelik pazarlığı yapan hiçbir belediye yoktur' sözlerine yer verildi. Kanser hastası Güliz Meyveci'nin 2 yıl önce Eyüp Belediyesi'ne başvurduğu, iki yıldır da yardım yapıldığı belirtildi.

Alışveriş kartını kesen İBB'yi yine korudular

Halk TV, olaya ilişkin ilk haberinde ağustos ayında İBB alışveriş kartını kapattığına görmezden gelmişti. Yayınlanan tekzip haberinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin korumaya devam edildiği görüldü. Haberde, "Haberimizin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Güliz Meyveci'ye irtibata geçti. Başvurunun yeniden inceleneceği belirtildi" denildi.

Güliz Meyveci'den Deniz Köken'e teşekkür

Öte yandan Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, kanser hastası Güliz Meyveci'nin yardımlarından dolayı Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ettiğine ilişkin yazışmaları yayınladı.

"Allah sizlerden razı olsun"

Deniz Köken'in; Güliz Meyveci'nin, "Ocak, yatak, baza ve gardırop geldi. Allah sizlerden razı olsun. İnşaallah yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklindeki sözlere, "Güle güle kullanın" dediği yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 Şubat İzmir'de hortladı! Başörtülü öğrenci okula alınmadı
Gündem

28 Şubat İzmir'de hortladı! Başörtülü öğrenci okula alınmadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kız öğrenci, "arkadaşlarına kötü örnek olacağı" gibi rezalet bir bahaneyle okula alınmadı.
Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler
Gündem

Demet Evgar'dan laikçi kesimin maskesini indiren 'Kadınlar Günü' videosu! Riyakarlıkları söylenince kadehleri indirdiler

Demet Evgar isimli oyuncuyu kullanan bir meyhaneci sitesinin, içki güzellemesi yapıldığı sözde Kadınlar Günü videosu, laikçi mahallenin mask..
İran yancısı Şii lider çıldırdı!
Gündem

İran yancısı Şii lider çıldırdı! "Türkiye'ye karşı savaşmaya hazırım"

Terör örgütü PKK bitme noktasına geldikçe bölgede yeni maşalar ortaya çıkıp Türkiye'ye meydan okumaya başlıyor. Son olarak İran’a yakınlığı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay