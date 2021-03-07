CHP'nin kanalı Halk TV'den 'yalan haber' itirafı! Eyüp Belediyesi'nden cevap

Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu ana haberde; Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'in Halk TV'nin haberini yalanladığı 'Bir tas çorba için üyelik pazarlığı yapan hiçbir belediye yoktur' sözlerine yer verildi. Kanser hastası Güliz Meyveci'nin 2 yıl önce Eyüp Belediyesi'ne başvurduğu, iki yıldır da yardım yapıldığı belirtildi.

Alışveriş kartını kesen İBB'yi yine korudular

Halk TV, olaya ilişkin ilk haberinde ağustos ayında İBB alışveriş kartını kapattığına görmezden gelmişti. Yayınlanan tekzip haberinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin korumaya devam edildiği görüldü. Haberde, "Haberimizin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Güliz Meyveci'ye irtibata geçti. Başvurunun yeniden inceleneceği belirtildi" denildi.

Güliz Meyveci'den Deniz Köken'e teşekkür

Öte yandan Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öztürk, kanser hastası Güliz Meyveci'nin yardımlarından dolayı Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ettiğine ilişkin yazışmaları yayınladı.

"Allah sizlerden razı olsun"

Deniz Köken'in; Güliz Meyveci'nin, "Ocak, yatak, baza ve gardırop geldi. Allah sizlerden razı olsun. İnşaallah yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklindeki sözlere, "Güle güle kullanın" dediği yer alıyor.