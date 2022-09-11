  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya CHP'nin kanalı Halk TV'de istifa depremi!
Medya

CHP'nin kanalı Halk TV'de istifa depremi!

CHP'nin medya organı Halk TV'de "önde gelen" programcılardan Gökmen Karadağ istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-11 10:58:00 - 2022-09-11 11:01:27
CHP'nin kanalı Halk TV'de istifa depremi!

Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ istifa ettiğini duyurdu.

Halk TV'nin eski programcıları Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun ise programlarına yeniden başlayacağı öğrenildi. Gültekin ve Sabuncu, Haziran ayında kanaldan ayrılmıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gökmen Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23