CHP'nin kalesi düştü: Ayşe Ünlüce partisinden istifa edip Yeni Parti'ye katıldı!

Eskişehir siyasetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti’ye katıldı.

Siyasi kariyerine bundan sonra Yeni Parti çatısı altında devam edeceğini duyuran Ünlüce, kararını kamuoyuna yaptığı açıklamayla ilan etti.

CHP'DEN AYRILDI, YENİ PARTİ'YE KATILDI

CHP üyeliğini sonlandırdığını belirten Ünlüce, partisinde geçirdiği dönemde verilen mücadeleyi, emeği ve kurulan dostlukları saygıyla hatırlayacağını ifade etti.

Ünlüce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarı ile Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum ve Yeni Parti’ye katılıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında paylaştığımız emek, kurduğumuz dostluklar ve verdiğimiz mücadeleyi her zaman saygıyla hatırlayacağım. Şairin dediği gibi ‘ayrılık da sevdaya dahil.’”

“TEK GAYEM GÜZEL BİR GELECEK İNŞA ETMEK”

Yeni Parti’ye katılma kararının ardından bundan sonraki siyasi yol haritasına ilişkin de mesaj veren Ünlüce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dün olduğu gibi bugün de tek gayem; Yeni Parti çatısı altında kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma ve adaletle ‘hep birlikle’ güzel bir gelecek inşa etmek olacak.”

“GÜCÜMÜ HEMŞEHRİLERİMDEN ALACAĞIM”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirten Ünlüce, şehir ve ülke için çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir zaman değişmeyecek bir şey var: Gücümü her zaman olduğu gibi siz hemşehrilerimden alarak, şehrime ve vatanıma layıkıyla hizmet etmeyi sürdüreceğim.”

ESKİŞEHİR'DE SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

CHP’nin uzun yıllardır güçlü olduğu ve yerel seçimlerde önemli kalelerinden biri olarak görülen Eskişehir’de Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin parti değiştirmesi, kent siyasetinde yeni bir dönemin kapısını açtı.

Ünlüce’nin Yeni Parti’ye katılmasıyla birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin siyasi temsili de CHP’den Yeni Parti’ye geçmiş oldu.