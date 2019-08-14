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CHP'nin 'kalemleri' para saçıyor

CHP’li belediyelerin özel kalem müdürlerinin harcamaları dudak uçuklatırken, CHP’li Milletvekilleri ve yöneticileri AK Partili belediyelerin özel kalem harcamalarını linç kampanyasına dönüştürüyor.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:13
CHP'nin 'kalemleri' para saçıyor

CHP’li Milletvekilleri ve yöneticileri sosyal medya üzerinden AK Partili belediyelerin özel kalem harcamalarını linç kampanyasına dönüştürdü.

Usulsüzlüklerde skandallar üstüne skandallara imza atan CHP'li Belediyelerin özel kalem harcamaları da zirveye oynuyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, yerli ve yabancı konukların ağırlanması, fuar ve kongrelere katılım sağlanması, genel yönetim, mal ve hizmet alım, personel ve sosyal güvenlik giderleri gibi başlıkları da kapsayan bütçeler kamuoyuna tek başına “misafir ağırlama gideri olarak” sunuldu. Örneğin Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda yaptığı toplan 11 milyon liralık harcama “Ne yedik ama” başlığıyla kamuoyuna servis edildi.

Marmaris'e 10 milyonluk harcama

Ancak CHP bir kez daha fena yakalandı. Malatya gibi bir 800 bin nüfuslu büyükşehirde 4 yılda yapılan 11 milyonluk özel kalem harcamasına çok gören CHP’nin kendi ilçe belediyelerinde 1 yılda yapılan harcama tutarı Malatya’yı katladı. Yaklaşık 92 bin nüfuslu CHP’li Marmaris Belediyesi’nde de durum aynı. Marmaris Belediyesi 2018 Faaliyet Raporu incelendiğinde özel kalem müdürlüğünün 10 milyon 461 bin TL’lik harcama yaptığı görüldü. 140 bin nüfusa sahip CHP’li Milas Belediyesi’nin özel kalem müdürlüğü 2018 yılında 3 milyon 235 bin TL’lik harcama yaptı. 2018 Faaliyet Raporunda CHP’li Konyaaltı Belediyesi’nin 2 milyon 458 bin TL, Odunpazarı Belediyesi’nin 4 milyon 765 bin TL, Çankaya Belediyesi’nin ise 7 milyon 713 bin TL’li harcama yaptı tespit edildi.

Liderlik koltuğu Kartal'da

CHP’li Beşiktaş, Şişli, Maltepe, Kartal ve Avcılar Belediyelerinde de durum aynı. 2018 Faaliyet Raporları’nda Beşiktaş Belediyesi’nin 2 milyon 971 bin TL, Şişli Belediyesi’nin 3 milyon 436 bin TL, Maltepe Belediyesi’nin 2 milyon 428 bin TL, Avcılar Belediyesi’nin 3 milyon 675 bin TL’lik özel kalem müdürlüğü harcaması yaptığı görüldü. En çok harcamayı yapan CHP’li belediye ise Kartal oldu. Kartal Belediyesi 2018’de 10 milyon 42 bin TL harcama yaptı. Kartal Belediyesi 2017’de 8 milyon 564 bin TL, 2016’da 8 milyon 461 bin TL, 2015’te ise 6 milyon 807 bin TL harcama yaptı. Son dört yılda Kartal Belediyesi’nin özel kalem müdürlüğü 33 milyon 874 bin TL harcadı.

'Hizmet'te sınır yok!

Sahil şeridinin 44 bin nüfuslu CHP’li Çeşme Belediyesi’nin özel kalem müdürlüğü 2018 yılında 3 milyon 848 bin TL’lik harcama yaptı. Harcama miktarı 2017 yılında 2 milyon 802 bin TL, 2016 yılında 2 milyon 190 bin TL, 2015 yılında ise 2 milyon 261 bin TL olduğu faaliyet raporlarına yansıdı. Son 4 yılda yapılan harcama miktarı 11 milyon 101 bin TL’ye ulaştı. Karşıyaka Belediyesi 2018 yılı Faaliyet Raporunda 6 milyon 195 bin TL, Kuşadası Belediyesi’nin 6 milyon 289 bin TL harcama yaptığı öğrenildi CHP’li Kuşadası Belediyesi’nin sadece 2 milyon TL’lik ödemeyi temsil ve ağırlama hizmetlerine ayrıldı görüldü.

Kocadon muslukları açık bırakmış!

Belediyelerin resmi internet sitelerinde yer alan faaliyet raporlarına göre CHP yönetimindeki 171 bin nüfuslu Bodrum Belediyesi, Mehmet Kocadon’un başkan olduğu dönemde sadece 2018 yılında 10 milyon 458 TL harcadı. CHP’li Bodrum Belediyesi 2017 yılında 12 milyon 936 bin TL, 2016 yılında 14 milyon 779 bin TL olmak üzere son 3 yılda 38 milyon 173 bin TL harcadığı faaliyet raporlarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:13
  1. CHP’li Milletvekilleri
  2. AK Partili belediyeler
  3. CHP'li Belediyeler
  4. özel kalem harcamaları
  5. Malatya Büyükşehir Belediyesi
  6. CHP
  7. CHP’li Konyaaltı Belediyesi
  8. Odunpazarı Belediyesi
  9. 2018 Faaliyet Raporları
  10. Beşiktaş Belediyesi
  11. CHP’li Çeşme Belediyesi
  12. CHP’li Kuşadası Belediyesi
  13. Mehmet Kocadon
  14. CHP’li Bodrum Belediyesi

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 46 dk önce
    Yeyin ağalar beyler yeyin. Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin,Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Diliniz de yesin dinsiziniz de yisin.
  • FUAT FUAT 48 dk önce
    Ben ak partiliyim bütün kabahat bizim bu azgın azınlık yaygarayı kopartıyor biz ise hiç bir şey yapmıyoruz bütün kabahat bizim.

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