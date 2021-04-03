CHP’nin kafası ‘kanal’a basmıyor

Dünya mevcut kanallara ek olarak yeni su yolları ya da alternatif yollar yapmak için kolları sıvarken, Türkiye’deki jakoben mürteciler, Kanal İstanbul projesini yaptırmamak için provokatif girişimlerde bulunuyor. BAE ile İsrail, Rusya ile İran, ABD ile BM müşterek bir şekilde yeni su yolları projesini hayata geçirmek için hazırlıklarını sürdürürken, İngiltere Kuzey İrlanda su yolunu, Çin ise Nicaragua kanalını nihayetlendirmek için gün sayıyor.

Süveyş’e alternatif geliyor

CHP ve zillet ortaklarının karşı çıktığı Kanal İstanbul projesinin türevi niteliğindeki birçok proje dünyanın farklı ülkeleri tarafından hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ülkemizin bütünüyle kendi öz sermayesine dayanarak yapmayı planladığı projenin müteahhitlerini bile tehdit eden CHP zihniyeti ülkemizin finansal geleceğine darbe vuruyor. Dünya ticaret yollarında büyük bir ağırlığı bulunan İngiltere, Kuzey İrlanda üzerinden yeni bir kanal açmak için çoktan harekete geçmiş durumda. Çin ise ABD’nin hükümranlığında bulunan Panama Kanalı’na alternatif olarak, 5 yıl önce yapımına başladığı Nicaragua Kanalı’nı bitirmek üzere. Söz konusu proje bittiğinde Panama Kanalı’nın stratejik öneminin büyük bir darbe alacağını öngören ABD’nin alternatif projeler üzerinde çalışmaya başladığı ifade ediliyor.

BAE ve İsrail’den ortak kanal

Süveyş Kanalı’ndaki bir haftalık tıkanma da ABD ve BM’yi harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler’in İsrail-Mısır sınırında Süveyş’e alternatif bir kanal açılması planlarını incelemeye başladığı öğrenildi. Projenin finansmanının ABD ve BM tarafından karşılanacağı kaydediliyor. BAE ve İsrail’de benzer bir proje için müşterek hareket ediyor. Kızıldeniz’deki Elat ile Akdeniz’deki Tel Aviv arasında Süveyş Kanalı’na rakip olacak 350 km’lik kara ve demiryolu ağı inşa edilmesi için BAE ve İsrail ortaklaşa yeni bir kanal yapımı için proje çizimine başladı.

Hazar ve Basra kanalı

Rusya ise Hazar Denizi’ni Basra Körfezine bağlamak için hazırlıklarını uzun yıllardır sürdürüyor. 1985 yılında Sovyet Rusya döneminde çizimleri tamamlanan Hazar Denizi’ni Basra Körfezi’ne bağlayacak su yolunun yapımına başlanması ise an meselesi. Rusya bu projeyle Akdeniz’e ve Hint Okyanusu’na açılmayı hedefliyor. Projeye İran’ın da katkı vermesi bekleniyor.