CHP’nin kadın derneklerini nasıl kapattıklarının tarihi

Yeni nesil gençlerimizden bazıları bir de dededen, nineden CHP’li bazı zevatların CHP’nin gerçekten kadın haklarını, kadınlarımızın hukukunu savunduklarını zannedenler.

Hepsi yalan, hepsi istismar, hepsi göstermeliktir. Tıpkı Atatürk’ü ve düşüncelerini savunuyormuş gibi yaparak, İnönü’nün resimlerini astırdıkları gibi.. Tarihi bilgiler, yeni kuşak yavrularımıza ve gençlerimize ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar iyi bir şekilde Milli Eğitim politikası haline getirilmelidir.

Kadınlarımızın, kadın derneklerimizin ve bir de başı örtülü kadınlarımızın ne kadar düşmanı olduklarını, yeni nesillere bir bir misalleriyle zamanıyla anlatılmalıdır ki, 100 yıldır CHP’nin kadınların istismarını yapmamalıdırlar.

28 Şubat döneminde, bir de sonradan CHP’li vekil olan Nur Serter’in üniversitedeki başı örtülü kızlarımıza (45 binden fazladır o zamanki rakamlar); üniversite girişinde ne zulümler yaptığının şahitleri daha ölmediler. Bir de bugün, hâlâ içlerindeki kin ve ihanetin devam ettiğinin Meclis çatısında bile sürdürüldüğünü görmek ne kadar zalimane… (Vekil Özlem hanıma) 29 Haziran 2020 tarihinde Akit gazetemizde İbrahim Karataş isimli kardeşimizin “Osmanlı’daki kadınlardan Halk Fırkasındaki kadınlara ve bugüne” uzanan öz bir tespitini yeniden hafızalarımıza yerleştirmiş oldular. Müteşekkiriz, diyor ki bir bölümünde:

“1923’te Nezihe Muhiddin ve onüç kadın arkadaşının önderliğinde Kadın Halkları Fırkasını kurarlar. Sadece kadınların haklarını savunmaktır. O sıralarda daha CHP Fırkası kurulmamıştır bile. Aylar sonra CHP kurulur. Ondan sonra da her şey değişir. CHP Fırkası kendilerinden başkasının varlığını istemezler ve kadınların kurduğu o zamanki Halk Fırkasının faaliyetlerine izin verilmez. Ayrıca Nezihe Muhiddin de siyaset dışına atılırlar.

İşte bugünkü CHP budur. Bir bilen Mecliste söyleyiversin.