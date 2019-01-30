0553 313 94 23

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer destek ziyaretinde bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 21:16
CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Ekrem İmamoğlu'na destek ziyareti

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına bugün Başakşehir ve Esenyurt’ta devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na,CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer destek ziyaretinde bulundu.

Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezinde bir araya gelen başkan adayları, yerel seçime ilişkin birbirlerine başarılar diledi. Seçime ilişkin görüş alışverişinde bulunan adaylar, sonrasında ise basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

'Birçok sorunun çözümü yerelden başlayacaktır'

Destek ziyaretinde konuşan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Sevindirici olan Türkiye’nin her yerinden çok kıymetli tecrübelere sahip belediye başkan adaylarıyla birlikte yola çıkmış olmak. Kendi adaylığım kadar sevindiğim, arkadaşlarımız var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ziyareti beni mutlu etti, onur verdi. Umut ediyorum işbirliğimiz hem fikirsel anlamda, hem tecrübeleri birleştirme noktasında, hem iki kent için, hem de Türkiye’deki kentler için devam edecektir. Biz Türkiye’nin lokomotifi olma, bütün sorunların yereldeki çözümleri oluşturma konusunda büyük başarıya imza atacağımıza inanan kişileriz, ben öyle inanıyorum. Aslında birçok sorunun çözümü yerelden başlayacaktır. Ben İzmir’e aynı sürprizi yapabilir miyim emin değilim. Umarım yapma fırsatım olur. Ama mutlaka bir araya geleceğiz. Daha sonra süreçler belli olduktan sonra iletmiştim. Özellikle bütün Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarım bir araya gelip Çalıştay gibi konuşmamız gerektiğini söylemiştim. Kendileri de bu konuda mutlak yapalım demişti. Umarım bunları da konuşuruz” dedi.

'Ekrem başkanın aday gösterilmesi İstanbul için ümit verici'

İmamoğlu’na destek ziyaretinde konuşan CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, “Senin gibi kültürlü iyi yetişmiş, siyaseti tertemiz yürüten bir başarı hikayesinin arkasında olan birinin İstanbul gibi bir kente aday olarak gösterilmesi İstanbul için sevindirici, Türkiye için ümit verici. O umudu paylaşmak için geldim. Yüreğim, bütün heyecanım, coşkum ve dualarım seninle. İnanıyorum ki İstanbul’u hak ettiği yere taşıyarak İstanbul’u değiştireceksin. Bu hissi paylaşmak için geldim. Desteğimi, dualarımı, bütün inancımı bil istedim. Söylediğim gibi Türkiye yerelden değişecek, artık o net bir ihtiyaç olarak ortada. Yereldeki başarıları da bizler ortaya koymak zorundayız. İnsanlar umut bekliyor. Kapımızda çok büyük bir ekonomik bir kriz var. Gerçekten insanlarımızın çok büyük sıkıntıları var. Onların hayatını iyileştirmek, umut vermek ve onlarla birlikte memleketi değiştirmek asli görevimiz. Çünkü yaptığımız işlerde belediye başkanı olarak arkasında fikri bir destek yoksa o işler bir gün dökülebiliyor. Ama senin öyle değil. Her şeyi sokağa aktarıyorsun. İyi ki Ekrem başkan aday gösterildi, İstanbul için ümit vericidir. İnanıyorum ki İstanbul bambaşka bir güzelliğe kavuşacak” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 21:16
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. Tunç Soyer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BAE siber silahlarla telefonları hacklemiş
    1. BAE siber silahlarla telefonları..
    2. Yeryüzü Doktorları'ndan 2018'de 5 bin..
    3. Kritik toplantı sonrası MGK bildirisi!
    4. Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu
    5. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    6. MGK bildirisi: "İdlib'de mevcut..
    7. MGK bildirisi: "Teröre ve terör örgütü..
    8. Tırnak etleri neden kurur? Tırnak eti..
    9. MGK Bildirisi: "Terörle mücadele..
    10. MGK bildirisi: "Bazı ülkelerin firari..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Benficalı Dju, West Ham'da
    13. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    14. Erdoğan 'reis' esprisiyle Oktay..
    15. CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den..
    16. Selanik tatlısı tarifi | Selanik..
    17. Türkiye'den BMGK'nin Kıbrıs kararına..
    18. Türkiye'den BMGK''nın Kıbrıs çağrısına..
    19. Galatasaray'da flaş 'Serdar Aziz'..
    20. Juncker'den Brexit için risk uyarısı
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    AK Parti’den Aziz Kocaoğlu’na çağrı: Oynanan oyun nedir? Hemen açıkla
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!