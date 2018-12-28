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CHP'nin İYİ Parti'ye bıraktığı ilçeler belli oldu

CHP ile İYi Parti arasındaki ittifak görüşmelerinde flaş adımlar atılıyor. CHP, Ankara ve İzmir'deki bazı ilçeleri İYi Parti'ye bırakmayı teklif etti.

28 Aralık 2018 Cuma 21:36
CHP'nin İYİ Parti'ye bıraktığı ilçeler belli oldu

CHP ile İYi Parti arasında devam eden ittifak görüşmelerinde kapsam genişliyor. Görüşmeler sırasında CHP, Ankara ve İzmir'de bazı ilçeleri İYi Parti'ye bırakmayı teklif etti.

CHP ile İYi Parti ittifakında kapsamın genişletilmesi kararı alındığı öğrenildi.

CHP'nin yönetimdeki 8 il belediyesinde; Edirne, Kırklareli, Yalova, Çanakkale, Zonguldak, Giresun, Burdur ve Sinop'ta, İyi Parti'nin aday çıkarmaması üzerinde duruluyor.

"CHP Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir ve Osmaniye'de İYi Parti adayını destekleyebilir"

Buna karşılık CHP de Afyonkarahisar, Düzce, Elazığ, Isparta, Nevşehir ve Osmaniye'de İYi Parti adayını destekleyebilir. Eğer bu gerçekleşirse, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de, MHP ile İyi Parti'nin adayları yarışacak. MHP'nin mevcut başkan Kadir Kara ile gireceği seçimlerde, İYİ Parti ise 2004 ve 2009 seçimlerinde AKP'den Osmaniye'de belediye başkanı seçilen Davut Çuhadar'ı aday göstermeyi planlıyor.

Görüşmeler kapsamında karar verilmesi beklenen iller arasında Erzurum ve Kahramanmaraş da bulunuyor. İYi Parti'nin adayını açıkladığı Erzurum'da, CHP'nin aday çıkaracağı ve bu kentin, Mersin gibi işbirliğinin dışında bırakılabileceği konuşuluyor. Kahramanmaraş'ın ise, işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor.

CHP'nin telif ettiği ilçeler

CHP Ankara'da Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Akyurt, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Pursaklar, Beypazarı ve Nallıhan'ı; İzmir'de ise Kiraz, Torbalı ve Tire'yi İYİ Parti'ye bırakmayı önerdi. Ancak bu öneriyi İYİ Parti yeterli görmedi. Etimesgut başta olmak üzere bazı başka ilçeler de talep edildi. O nedenle Ankara, İstanbul ve İzmir'in ilçelerine yönelik görüşmeler sona bırakıldı. Sürecin Ocak ayının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 21:36
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Yalova
  4. Zonguldak
  5. Sinop
  6. Nevşehir
  7. Kahramanmaraş
  8. Kırklareli
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Mersin
  12. Isparta
  13. Giresun
  14. Erzurum
  15. Elazığ
  16. Edirne
  17. Çanakkale
  18. Burdur
  19. Ankara
  20. Afyon
  21. CHP
  22. İYİ Parti

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