CHP’nin İŞ’ten el çekimi Türkiye’ye kazandırır

Resul Ekrem Şahan / ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal’in mirasının millete sunulması için düğmeye bastı. AK Parti ile MHP’nin yapacağı çalışmayla CHP’nin İş Bankası hisseleri Hazine’ye devredilecek. Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “CHP bu hisselerden para almadığını söylüyor. Dolayısıyla hisseler Hazine’ye devredilmesiyle birlikte Türkiye kazanacak. Onun için de CHP sorun yapmamalıdır” dedi.

"Vasiyete daha uygun davranılmış olacak"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç de, “O dönemde tek parti dönemi vardı. TBMM bu konuda bir kanun çıkardığı takdirde aslında vasiyete aykırı davranmamış olur. Neticede Hazine’ye devredilerek milletin hissesi haline gelmiş olur. Bu temsil de Hazine tarafından sağlanırsa vasiyete daha uygun davranılmış olacak” dedi.