CHP'nin işçi kıyımına karşı sosyal mesafeli eylem

Oğuzhan Gültekin Ankara

Yaşanan haksızlıklara tepki göstermek için Türkiye genelinde eylem yapma kararı alan Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Bem-Bir-Sen, işten çıkarılan personelin işe iadeleri, sözleşmelilerin güvencesi, hakları ve taleplerini dile getirmek için 468 sözleşmeli memuru işten atarak rekor kıran CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi önünde ilk eylemini yaptı.

Virüs salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan eylemde konuşan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, “Zeydan Karalar’ın zulüm raporunu açıklıyorum. Ekmeklerinden edilen sözleşmeli personel sayısı 468, işçi sayısı ise 2 binden fazla. Seçimlerinin ardından belediyelerde işinden edilen toplam emekçi sayısı ise 22 bin 831’dir. Sözleşmeli personel işlerine geri dönmelidir” dedi. Açıklamaların ardından Adana Büyükşehir Belediye binasının yer aldığı pankartın önüne siyah çelenk bırakıldı.