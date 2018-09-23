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CHP'nin ilk belediye başkan adayı açıklandı!

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, 30 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin mevcut başkanı olan Lütfü Savaş'ın yeniden aday olacağını açıkladı.

23 Eylül 2018 Pazar 16:24
CHP'nin ilk belediye başkan adayı açıklandı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "2014 yılında kazandığımız Hatay Büyükşehir'i tekrar kazanmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Açıkel, Hatay'ın Defne Belediyesi tarafından Harbiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen, ''Birlik, Beraberlik ve Dayanışma'' toplantısında yaptığı konuşmada, Hatay'ın partileri için çok önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Kentteki birlik ve beraberliğin diğer illere örnek olduğunu ifade eden Açıkel, "Bu birlik ve beraberliğimiz hız kesmeden devam edecektir. 2014 yılında kazandığımız Hatay Büyükşehir'i tekrar kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu kentin yanı sıra diğer illeri de kazanmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Açıkel, etkinliği gerçekleştiren Defne Belediyesine ve ilgililere katkılarından dolayı teşekkür etti.

HATAY'DA LÜTFÜ SAVAŞ YENİDEN ADAY

CHP Hatay İl Başkanı Halil İbrahim Özgün de 30 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde CHP'nin mevcut başkanı olan Lütfü Savaş'ın yeniden aday olacağını belirtti.

Toplantıya, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Serkan Topal ve çok sayıda partili katıldı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:24
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  2. CHP
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  6. Lütfü Savaş
  7. CHP'nin ilk adayı belli oldu
  8. Yerel seçimler

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