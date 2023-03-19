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Siyaset CHP'nin ilahiyatçısından skandal fetva!
Siyaset

CHP'nin ilahiyatçısından skandal fetva!

"CHP'nin ilahiyatçısı" olarak tanınan Nazif Ay, katıldığı programda skandal açıklamalarda bulunarak "Atatürk heykellerine saygı farzdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 11:39:00 - 2023-03-19 11:49:43

CHP'ye yakın TV kanallarındaki skandal 'fetvalara' bir yenisi daha eklendi. Skandalın ismi ise yine 'CHP'nin ilahiyatçısı' olarak tanınan Nazif Ay oldu. Ay, TELE1'de Namık Koçak'ın sunduğu Forum Hafta Sonu Programına katıldı. Burada soruları yanıtlayan Ay, Atatürk heykellerine saygı konusunda tepki çeken bir çıkışa imza attı.

"Atatürk heykellerine saygı farzdır"

Ay, "Atatürk'e saygı göstermek, saygı duruşu sadece kalbi olarak değil. Onun mozalesinin yanında, heykelleri ve büstlerinin karşısında saygı göstermek farz-ı kifayedir" dedi.

Bu çıkışa karşılık olarak Nazif Ay'ı destekleyen sunucu Namık Koçak ise, "Yanlış ifade ediyorlar. Tapınmak... Ben tapınmıyorum. Saygı başka bir şey tapınmak başka bir şey." dedi.

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