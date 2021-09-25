CHP’nin iktidar umudu ihanet cephesi

Hakkı Bilir İstanbul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımı Türkiye karşıtı mihraklarla ittifak kurabilmek için çok kirli bir siyaset anlayışı yürütüyor. FETÖ’cülerin görevlerine geri iade edileceğinin açıklanması, Mavi Vatan doktrinin yayılmacılık olarak değerlendirilmesi ve HDP üzerinden terör örgütü PKK’nın legalleştirilme çabası CHP’nin son dönemdeki kirli siyasetinin en iğrençleri olarak göze çarpıyor. Kılıçdaroğlu’nun KHK’lıları yeniden işe iade sözü, Çeviköz’ün Mavi Vatan’ın içini boşaltan açıklamaları ve HDP’nin sözde çözüm için bebek katili Öcalan’ı işaret etmesine rağmen HDP’yi siyasi muhatap kabul etmesi tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor. Uzmanlar ve STK temsilcileri CHP’nin Türkiye düşmanlarıyla kol kola hareket ettiğini belirtiyor.

İktidar sadece milletten alınır

ASSAM Başkan Yardımcısı Emekli Albay Ersan Ergür, konuya ilişkin şunları söyledi: “CHP yönetimi kuruluş kodlarına bile aykırı hareket eder hale geldi. KHK söylemleri üzerinden FETÖ’ye göz kırpıyor. Mavi Vatan’ı emperyalist bir doktrin olarak niteliyor ve Batı’yla anlaşabileceği mesajını veriyor. HDP ile olan işbirliği ise çok daha tehlikeli bir noktaya evriliyor. Türkiye’nin gelişmesi için tek bir proje ortaya koyamayan, gençliğin geleceğine yönelik en ufak bir strateji geliştiremeyen CHP, bütün umudunu ve iktidar beklentisini Türkiye karşıtlarıyla işbirliği yapmakta bulmuş. Millet iradesini Anadolu dışında bir yere teslim etmez. CHP’nin bu gerçeği görmesi lazım. Eğer CHP yönetimi gerçekten iktidar istiyorsa sırtını sadece millete dayaması gerektiğini idrak etmelidir.”

CHP büyük bir yanlışın içindedir

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de, şu değerlendirmelerde bulundu: “İç ve dış nifak yuvaları kirli bir operasyon için düğmeye bastılar. CHP’nin özellikle son dönemde KHK’lılara af getireceğiz söylemleri bu operasyonun başladığının açık göstergesidir. Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi siyasi muhatap kabul eden söylemlerinden anladığımız şudur ki PKK’nın siyasi uzantısı üzerinden Kandil’e açık mesaj gönderiliyor. Mavi Vatan üzerinden Batı’ya şirin görünmek ve haçlıların desteğini alması adına kulağına üflenen bir sufle olarak görüyoruz. Bu ülke 15 Temmuz 2016’da vesayetin keskin virajını başarıyla döndü. Bu kutlu coğrafya son kalemizdir. Dış güçlerin muhipliğine soyunanlar yanlış yapmaktadır.”