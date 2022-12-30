CHP'nin iddialarına EPDK Başkanı'ndan hodri meydan! 'Hemen istifa ederim'

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CHP'nin İGDAŞ iddialarına canlı yayında cevap vererek, 'Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim.'' açıklamasında bulundu.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TV100'de katıldığı programda, İstanbul'da doğalgaza yapılan yüzde 12'lik indirimin İBB bütçesinden alındığını ve sadece İGDAŞ'a yönelik bir tarife uygulandığını iddia etti.

Canlı yayına bağlanarak yalanladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, canlı yayına bağlanıp Seyit Torun'un İGDAŞ ile ilgili iddialarına cevap verdi.

İddialar sonrası canlı yayına bağlanan Yılmaz “Biz şu ana kadar 72 ilimizin tarifesini yaptık. En son il olarak da İstanbul’un İGDAŞ’ın tarifesini yaptık. Bizim İGDAŞ’ın kendi bütçesini kısarak yapmış olduğumuz bir tarife söz konusu değildir. Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı. Ben yaptığım işlemden dolayı her zaman hesap vermeye açığım.

'Hemen istifa ederim'



Bizim kararlarımız hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine tabii. Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi. Arkadaşlara 'İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim' dedik ve verdik. Ben Mustafa Yılmaz olarak her zaman almış olduğum kararların arkasındayım.'' ifadelerini kulandı.