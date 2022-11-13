Bu kadar olur CHP'nin icraati! Hastane diye açtılar, düğün salonu yaptılar
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın büyük övgülerle açtığı Sahra Hastanesi, düğün salonu oldu.
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğunu söylediği Sahra Hastanesi düğün salonu olarak kullanılıyor.
Düğün salonu oldu
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Fuar Merkezi'nin olduğu alanda 'Bin yataklı Sahra Hastanesi' kurulduğunu söylemişti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan sahra hastanesi bu akşam CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğününe ev sahipliği yapıyor. Katılımcılar arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de bulunuyor.