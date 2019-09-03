CHP'nin hukuksuzluklarını anlattı! "İşçiler haklarını alamasınlar diye 29 kodunu kullanıyorlar"

Taha Emre Özdemir Ankara

"31 Mart yerel seçimlerinden sonra özellikle siyasi parti olarak el değiştiren belediyelerde hem işçi çıkartmalar hem de sendikal baskılar baskılar nedeni ile sendikalardan istifa ettirilen üyeler var." diyen Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, "Sözleşmeli personel statüsünde çalışan memurların iş akitlerinin feshedilmesi de söz konusu. Bu rakamlar her geçen gün artıyor. 31 Mart öncesinde hiçbir emekçinin işinden olmayacağına dair verilen sözler sanki verilmemiş gibi davranılıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Adana ve Bolu Belediyeleri'nde açıkça uygulanan hukuksuzluklara dikkat çeken Zengin, şunları söyledi:

'İşçiler kıdem tazminatı alamasın diye iftira atıyorlar'

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde binlerce çalışan ekmeklerini korumak için mücadele veriyor. Bolu'da seçilen CHP'li Belediye Başkanı Noter huzurunda hiçbir işçiyi çıkartmayacağına dair söz vermişti. Bu söze rağmen 97 çalışanın işine son verildi. Hukuksuzluğa uğrayan bu işçiler Bolu'dan CHP Binası'nın önüne kadar yürüdüler. Her vesile ile kamuoyunun önüne çıkan CHP Genel Başkanı ya da Genel Başkan Yardımcıları orada işçileri muhatap bile almadılar. Yine CHP'li Adana Belediyesi işçileri çıkartırken 29 kodunu kullandı. İş mevzuatında çalışanlar kendi iradeleri dışında işten çıkartıldıklarında 10 aya yakın işsizlik maaşı alıyor. 29 koduyla çıkartılan işçiler, işsizlik maaşı alamıyorlar. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı işçiler işsizlik maaşı ve kıdem alamasınlar diye onları 'ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık' gerekçesi işten çıkarttı. Yani insanları hem ekmeklerinden etti hem de İşkur'dan alacakları işsizlik maaşlarına engel oldu."

'İşçiler 30 gün içinde arabulucuya başvurmalı'

"İşçiler, iş akitlerinin feshedildiği kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde mutlaka arabulucuya başvurmalı. Çünkü işten atılanların herhangi bir gerekçe belirtilmeden işten atılmaları 4857 Sayılı İş Kanunu'na aykırı. Arabuculu aşamasında usülden bozulup işe iade edilmeleri gerçekleşebilir."

'Doldur boşalt sistemini uyguluyorlar'

"Söz konusu belediyeler 'senin iş gücüne ihtiyaç duymuyoruz.' diyerek çalışanları işten atıyor. Devam eden günlerde yeni çalışanlar alınıyor. Bu da belediyelerde binlerce işçinin CV'sinin hazır bekletildiğini ve onları işe almak için doldur boşalt sisteminin uygulandığını gösteriyor."