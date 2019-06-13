CHP'nin hukuksuzluğuna direniş devam ediyor: Bayramımızı zehir ettiler Hak-İş tarafından Bolu İl Belediyesi önünde başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 3. gününde de devam ediyor. CHP Genel Merkezi önünde tamamlanması planlanan yürüyüşte yeniakit.com.tr'ye konuşan Çanakkale Bayramiç Belediyesi çalışanı Faruk Ateş, "Hukuksuz ve gerekçesiz bir şekilde işten çıkarıldım. Bana bayramı zehir ettiler." dedi.

Taha Emre Özdemir Ankara Hak-İş'in CHP'li belediyeler tarafından işten çıkarılan emekçiler için başlattığı yürüyüş üçüncü gününde de devam ediyor. CHP'li Bayramiç Belediyesi tarafından hukuksuz bir şekilde işten çıkarılan Ziraat Mühendisi Faruk Ateş, yaşadıklarını yeniakit.com.tr'ye anlattı: "Başkan seçilmeden önce 117 kişilik işçi grubunu toplayıp kimseyi işten çıkarmayacaklarını söylemişti. Göreve gelir gelmez işçi çıkarmaya başladı. Bayramı bize zehir etti.” "Eylemleri ile söylemleri birbirini tutmadı" Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte işten çıkarılan çalışanlarla birlikte yürüyen Hizmet-İş Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar, belediye işçilerinin seçimden önce söz verilmesine rağmen hukuksuzca görevlerinden alındığını belirterek şöyle konuştu: "Temizlik işi yapan kardeşlerimiz sabah işlerini yaptılar ama öğlen kapının önüne koyuldular. Burada söylemlerle eylemlerin birbirini tutmadığını gördük."

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