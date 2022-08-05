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Gündem CHP'nin hedefi 'helalleşme' değil 'hesaplaşma'! TSK'ya küstah tehdit: Zikir çekenlere ve ibadet edenlere gereğini yapacağız
Gündem

CHP'nin hedefi 'helalleşme' değil 'hesaplaşma'! TSK'ya küstah tehdit: Zikir çekenlere ve ibadet edenlere gereğini yapacağız

Her fırsatta maskesini düşüren CHP, 28 Şubat dönemini aratmayacak hesaplaşmaya soyunduğunu itiraf etti. CHP Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz gün toplanan YAŞ öncesi, "TSK içinde gizlice odalarında zikir çekenlere ve takkelerini takıp ibadet edenlere çok yakında biz gerekeni yapacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 18:46:00 -
CHP'nin hedefi 'helalleşme' değil 'hesaplaşma'! TSK'ya küstah tehdit: Zikir çekenlere ve ibadet edenlere gereğini yapacağız

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, geçtiğimiz gün toplanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi küstah açıklamalarda bulundu.

Yüksek Askeri Şura öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki inançlı askerleri tehdit eden ifadeler kullanan Murat Bakan, "Bilsinler ki kimsenin yanına kalmayacak." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhuriyet ve devrimlerine bağlı kalacağını belirterek tehditler savuran CHP'li Murat Bakan, iktidara gelmeleri durumunda gerekenin yapılacağını ifade etti.

"Yanlarına kalmayacak, gerekeni yapacağız"

CHP'li Murat Bakan açıklamasında şu tehditlerde bulundu:

"Anladığımız kadarıyla Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturması gündeme alınmadı ve zamanaşımına uğratıldı. YAŞ ile emekliye sevk edilen sarıklı amiralin, cezasız kalması sağlandı. Yani Mehmet Sarı ödüllendirildi. Bu ‘ödül,’ tüm cemaat ve tarikatlar için bir zafer ve cesaret unsuru oldu. Artık gözlerine sürme çekenler, odalarında zikir çekenler, mensubu oldukları tarikatlara göre takkelerini takıp ibadet edenler biliyor ki disiplin açısından başlarına hiçbir şey gelmeyecek, biliyor ki kayırılacaklar, gözetilecekler, korunacak ve ödüllendirilecekler. Mehmet Sarı’yı ödüllendirenler bilsin ki bu konu kimsenin yanına kalmayacak, biz gündemde tutmaya devam edecek ve çok yakında da gerekeni yapacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka, Cumhuriyet ve devrimlerine bağlıdır, bağlı kalacaktır."

 

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