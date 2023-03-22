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Siyaset CHP'nin hedefe koyduğu Muharrem İnce'den tokat gibi sözler! 'Adayınıza güvenmiyor musunuz?'
Siyaset

CHP'nin hedefe koyduğu Muharrem İnce'den tokat gibi sözler! 'Adayınıza güvenmiyor musunuz?'

Yeniakit Publisher
2023-03-22 15:35:00 - 2023-03-22 16:09:47
CHP'nin hedefe koyduğu Muharrem İnce'den tokat gibi sözler! 'Adayınıza güvenmiyor musunuz?'

Cumhurbaşkanı adayı olduğu için eski partisi CHP ve muhalefete yakın medya tarafından hedefe konulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'Aday olma, olamazsın' diye bağırıyorsunuz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı cephesinden kendisine gelen eleştirilere tepki göstererek, "Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'Aday olma, olamazsın' diye bağırıyorsunuz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na giderek 100 bin imza kampanyasını başlattı. 100 bin imza kampanyasını başlatmak için başvuru yapan İnce, çıkışta açıklamalarda bulundu.

Demokratik hakkını kullanarak aday olduğunu belirten İnce, kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vererek, “Millet İttifakı ihale takımı gibi oldu. 'Kimse ihaleye girmesin. İhaleye girenin ayağını kırarım, seni tehdit ederim.' Böyle bir şey yok. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'Aday olma, olamazsın' diye bağırıyorsunuz. Ben demokratik hakkımı kullanıyorum. On binlerce insan evlerinden çıkıyor seçim kuruluna geliyor, imza atıyor. Bırakın insanlar yarışsın. Biz Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şey yapmayız. Dayatmalara karşı çıkıyoruz. Biz insanlara üçüncü bir seçenek sunuyoruz. Milletimize bir ihtimal daha var diyoruz. Onun için bütün milletimizi pazartesi günü saat 20.00’ye kadar seçim kuruluna gitmeye ve imza vermeye davet ediyorum. Bu bir yarıştır. Büyük ihtimal birinci turda bitmeyecek bir yarıştır. İkinci turda hep birlikte gereğini yapacağız. Bu iktidardan kurtulacağız” dedi.

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