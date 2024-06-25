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Siyaset CHP'nin gerçek yüzünü gördü... Mehmet Şimşek'ten sitem dolu paylaşım
Siyaset

CHP'nin gerçek yüzünü gördü... Mehmet Şimşek'ten sitem dolu paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-06-25 17:00:00 -
CHP'nin gerçek yüzünü gördü... Mehmet Şimşek'ten sitem dolu paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP heyetine 4 saatini ayırıp sunum yaptı ve görüşlerini dinledi ancak ikiyüzlülükte çığır açan CHP'liler, görüşmenin ardından partizan tutumla skandal açıklamalarda bulundu. CHP'nin gerçek yüzünü gören Şimşek, sitemkar bir paylaşım yaptı.

Yalçın Karatepe başkanlığındaki CHP heyeti, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştü. 4 saat 15 dakika süren görüşme sonrası CHP'li Karatepe, açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek’e 4 ana talep ilettiklerini anlatan CHP’li Karatepe, “Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi ve ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi. Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını maalesef gördük.” dedi.

Ses getiren görüşmenin yankıları sürerken AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelik'in paylaşımını Bakan Şimşek'in de paylaşması dikkat çekti.

Ayrıca görüşmeye ilişkin kendi düşüncelerini de aktaran Şimşek, "Ancak sonrasında görüşmeye ilişkin kamuoyuna yönelik mesajlarının tribün ve taraftar kaygısıyla verilmiş olduğunu izledik. Umarım bu tutum ve yaklaşım diyalog ve normalleşme ruhunu zedelemez." ifadelerine yer verdi.


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